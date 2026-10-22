Menopozla yaşam: ilk kural kabullenmek

Menopoz bir hastalık değil:

Dr. Burak Tanır (Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı), menopozun bir hastalık olmadığına dikkat çekiyor. Menopozun, ergenlik veya gebelik gibi her kadının yaşamında karşılaşacağı doğal bir dönem olduğunu belirtiyor. Türkiye'de menopoz başlangıcının ortalama 48-52 yaş arasında olduğunu, ancak bu yaşın kişiden kişiye değişebileceğini vurguluyor.

Menopoz süreci genellikle adet düzensizliğiyle başlıyor ve adetin yavaş yavaş kesilmesiyle devam ediyor. En sık görülen yakınmaların ateş basmaları ve gece terlemeleri olduğunu; bunun yanında uykusuzluk, duygu durum bozuklukları, kas-eklem ağrıları, unutkanlık, cinsel isteksizlik ve depresif tabloların da görülebildiğini ifade ediyor.

Tedavi yaklaşımı: kişiye özel planlama:

Tanır, menopoz tedavisinde temel ilkenin hastaya göre hareket etmek olduğunu söylüyor. Hastanın yaşı, eşlik eden risk faktörleri ve şikayetlerin niteliği tedavi seçiminde belirleyici oluyor. Uygulanan yöntemler iki ana gruba ayrılıyor: hormonal (hormon replasman tedavileri) ve hormonal olmayan tedaviler.

Hormon replasman tedavilerinin kanser yapıcı etkileri konusundaki endişelere değinen Tanır, bu tedaviyi kullanan hastaların düzenli jinekolojik muayene, ultrason ve meme muayenesi gibi kontrollerini aksatmadıkları sürece riskin çalışmalarda "yok denecek kadar az" olduğunu belirtiyor. Aksine, bu tedavilerin hastaların daha sağlıklı ve konforlu bir menopoz dönemi geçirmesine katkı sağladığını ifade ediyor.

Hormonsuz seçenekler ve semptom yönetimi:

Hormonal tedavi uygun olmayan veya tercih etmeyen hastalarda çeşitli hormonsuz yaklaşımlar uygulanabiliyor. Tanır, semptomlara göre önerilebilecek yaklaşımlar arasında magnezyum ve kalsiyum destekleri, antidepresan tedavileri ve alternatif yöntemlerden akupunktur gibi uygulamaların yer aldığını söylüyor. Bu seçenekler özellikle uyku problemleri, duygu durum değişiklikleri ve kas-eklem ağrıları gibi yakınmalarda değerlendiriliyor.

İlk adım: kabullenmek ve yaşam tarzı düzenlemeleri:

Dr. Tanır’a göre menopoz sürecinin ilk aşaması kabullenme. Menopozun bir hastalık olmadığı bilinciyle sürece yaklaşmak, hem psikolojik hem de fiziksel şikayetlerin yönetimini kolaylaştırıyor. Kabullenmenin ardından düzenli takip, uygun tedavi seçimi ve yaşam tarzı değişiklikleri ön plana çıkıyor.

Tanır, düzenli fiziksel egzersizin, izlem ve kontrollerin şikayetleri minimize etmekte etkili olduğunu belirtiyor. Amaç; hastaların menopoz dönemini mümkün olduğunca sağlıklı ve konforlu geçirmelerini sağlamak. Bu nedenle her hastaya özel değerlendirme, uygun tedavi planı ve sürekli takip öneriliyor.

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. BURAK TANIR