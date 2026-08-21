Menteşe'de alevler havadan ve karadan müdahaleyle durduruldu

Menteşe'de orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

müdahale detayları:

Ekiplerin müdahalesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri koordineli çalıştı. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çalışmasıyla müdahale edildi.

bölgede durum:

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler şu anda soğutma çalışmalarını sürdürüyor; yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI