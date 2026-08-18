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Menteşe'de her pencereye ay yıldızlı dayanışma

Menteşe Belediyesi, 18 Ağustos'tan başlayarak ücretsiz bayrak dağıtımıyla 30 Ağustos'ta kent genelinde birlik ve ortak gururu kutlamaya çağırıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Menteşe'de her pencereye ay yıldızlı dayanışma

Kampanya başlıyor

Menteşe Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde "Her Haneye Bir Bayrak, Her Pencerede Aynı Gurur" sloganıyla kent çapında bir kampanya başlattı. Belediye, hazırlanan Türk bayraklarını vatandaşlara ücretsiz dağıtarak evlerin, balkonların ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla donatılmasını hedefliyor.

dağıtım ve katılım bilgileri:

Belediye yetkilileri bayrakların 18 Ağustos'tan itibaren Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası'ndan ücretsiz olarak verileceğini duyurdu. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların ve esnafın bayraklarını evlerine, balkonlarına ve iş yerlerine asmaları isteniyor. Katılımcılar, bayraklarla donattıkları mekânların fotoğraflarını #HerPenceredeAynıGurur etiketiyle paylaşarak kampanyaya dahil olabilecek. Paylaşımlardan seçilen fotoğraflar belediyenin sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

geçen olay ve belediyenin tepkisi:

Kampanya, Menteşe'de geçtiğimiz günlerde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağının ateşe verilmesine yönelik tepkilerin ardından geldi. Şüphelinin yakalanmasında, Menteşe Belediyesi bünyesinde görevli iki özel güvenlik görevlisinin dikkati ve emniyet güçleriyle kurdukları hızlı iletişim kritik rol oynadı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras bu eylemi şiddetle kınadı ve ay yıldızlı bayrağın herkesin ortak onuru olduğunu vurguladı.

Başkan Köksal Aras kampanyayı duyururken, "En güçlü cevabımız; öfkeyi büyütmek değil, ay yıldızlı bayrağımızın altında daha sıkı kenetlenmek olacaktır" dedi. Açıklamada kampanyanın amacının, toplumdaki hassasiyeti birleştirici bir eyleme dönüştürmek ve 30 Ağustos'ta kentin ortak gururunu görünür kılmak olduğu belirtildi.

Kampanyayla birlikte Menteşe Belediyesi, Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümünde tüm mahallelerin Türk bayraklarıyla donatılmasını hedefliyor. Belediye, tüm hemşehrilerini 30 Ağustos'ta Menteşe'nin her penceresinde aynı gururu dalgalandırmaya davet ediyor ve kent genelinde kırmızı-beyaz birlik görüntüsü oluşturmayı amaçlıyor.

MENTEŞE BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİNDE ‘HER HANEYE BİR BAYRAK, HER PENCEREDE AYNI...

MENTEŞE BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİNDE ‘HER HANEYE BİR BAYRAK, HER PENCEREDE AYNI GURUR’ KAMPANYASI BAŞLATIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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