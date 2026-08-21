Menteşe'de makilikte başlayan yangın ormanlığa sıçradı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Çiftlik Mahallesi sınırlarında makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarına başladı.

yangının çıktığı nokta ve ilk müdahale:

İhbar üzerine sahaya yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale için bölgeye ulaştı. Ekipler öncelikle alevlerin yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alarak yangına müdahale ediyor.

müdahale şekli ve sahadaki durum:

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Sahadaki çalışmalar, yangının makilikten ormanlık alana sıçramasının yarattığı ek riskler dikkate alınarak koordine ediliyor. Bölgeden gelen ilk bilgiler, müdahalenin sürdüğünü ve ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığını gösteriyor.

Yetkililer, olayın çıkış nedeni ve yangının ilerleyişine ilişkin yapılacak değerlendirmeler sonrasında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti. Gelişmeler geldikçe ek bilgi aktarılacaktır.

MUĞLA’DA ORMAN YANGINI