Meram'da altyapı atağı: 25 mahallede eş zamanlı çalışmayla yaz servisi

Meram'da yaz çalışmaları sahada hız kesmiyor:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026 yaz çalışma programı kapsamında merkez ve merkeze uzak mahallelerde her gün aynı anda yaklaşık 25 mahallede çalışma yürütüyor. Ekipler sıcak-soğuk asfalt, sathi kaplama, parke ve bordür, tretuvar yapımı, yol açma, kumlama, asfalt yama ve rögar onarımlarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışma kapsamı ve öncelikler:

Meram Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve mahallelerin yol ile üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hem ekonomik ömrünü tamamlamış yolları baştan sona yeniliyor hem de yeni açılan sokak ve caddelerde altyapı ile üstyapı çalışmalarını hayata geçiriyor. Altyapısı tamamlanan noktalarda hızlıca üstyapıya geçilerek vatandaşların günlük yaşam konforu artırılıyor.

Yaz boyunca farklı çalışma kollarındaki ekiplerin eş zamanlı sahada bulunmasıyla hizmetlerin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda belediyenin güçlü araç filosu takviye edildi, ihtiyaç duyulan noktalarda dışarıdan araç kiralanarak çalışmalar hızlandırıldı ve asfalt yama ekipleri oluşabilecek arıza ve acil ihtiyaçlara hızlı müdahale etmek üzere sürekli sahada görev yapıyor.

Başkan Kavuş'un değerlendirmesi:

Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2026 yaz sezonunun yoğun ve verimli geçtiğini belirterek Meram’ın her mahallesinde vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kavuş, 'Yaz sezonu boyunca her gün yaklaşık 25 mahallemizde, farklı kollarla ve farklı birimlerle çalışmalarımıza devam ettik. Meram Belediyesi tüm ekipleriyle Meram’ın mahallelerinde her gün çalıştı. Meram’ın her karışında izimiz oldu, emeğimiz oldu. Ekonomik ömrünü tamamlayan yollar tamirat yerine tamamen yenilendi' ifadelerini kullandı.

Başkan Kavuş, çalışmaların mevcut yolların yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp yeni açılan sokak ve caddelerde de altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü vurguladı ve hedeflerinin Meramlıların daha temiz, düzenli, yeşil ve konforlu mahallelerde yaşaması olduğunu belirtti. Kavuş ayrıca, 'Hemşehrilerimiz için 2026 yılında da 7/24 çalışmaya devam ettik, ediyoruz. Meram’da yoğun çalışma programı hava şartları elverdiği sürece devam edecek. Yaz sezonunun son günlerine kadar sahada olacağız' diye konuştu.

Yeni dönem için hazırlanan projeler ve ihaleler de sürüyor; Başkan Kavuş önümüzdeki süreçte yeni yatırımların temellerinin atılacağının müjdesini verdi. Meram Belediyesi'nin koordineli saha çalışması ve kaynak takviyesiyle ilçede ulaşım ve altyapı yatırımlarının yaz boyunca hızla ilerlemesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEN VE EKİPLERDEN BİLGİ ALAN MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ (BEYAZ GÖMLEKLİ), 2026 YAZ SEZONUNUN YOĞUN VE VERİMLİ GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK MERAM’IN HER MAHALLESİNDE VATANDAŞLARIN YAŞAM KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ İFADE ETTİ.