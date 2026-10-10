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Meram'da kamu yatırımlarıyla yeni hizmet merkezi oluşturuluyor

Meram'da yapımı süren 3 bin 242 metrekarelik yeni İlçe Müftülüğü, çok amaçlı salonlarıyla hizmet verecek; kaba inşaatı Konya Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Elif Demir

Meram'da kamu yatırımlarıyla yeni hizmet merkezi oluşturuluyor

Proje genel hatları:

Konya’nın merkez ilçesi Meram’da Hadimi Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde inşa edilen yeni İlçe Müftülüğü binası, ilçenin kamusal donatı ağını güçlendirecek nitelikte planlanıyor. 3 bin 242 metrekare inşaat alanına sahip olacak yapı, çok amaçlı salonları ve farklı programlara ev sahipliği yapabilecek mekanlarıyla tasarlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Konya İl Müftüsü Celal Büyük başta olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri proje sahasında incelemelerde bulundu. Kaba inşaat işlerinin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilmesi, projenin kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğünü gösteriyor.

Hizmet odağı olma hedefi:

Başkan Mustafa Kavuş, Meram’da son yedi buçuk yılda kamu yatırımlarında yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Yeni müftülük binasının, belediye binası ve hükümet konağıyla aynı aks üzerinde yer almasının, daha önce temeli atılan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü binasıyla birlikte bölgeyi ilçenin yeni merkezi haline getireceğini belirtti. Kavuş, bunun vatandaşların işlemlerini yürüyüş mesafesinde halledebilecekleri bir düzen oluşturma hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Mevcut hizmet binasının yetersiz kaldığına işaret eden Kavuş, yeni binanın hem din görevlileri hem de vatandaşlar için daha nitelikli ve konforlu bir hizmet ortamı sağlayacağını söyledi. Proje; çok amaçlı salonlar, program odaları ve idari birimler açısından ihtiyaçları karşılayacak biçimde planlandı.

Kurum iş birliği ve uygulama süreci:

İncelemeye katılanlar arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir, Yapı Kontrol Daire Başkanı Fatih Bozobalı ve Meram İlçe Müftüsü Cahit Küçükyıldız yer aldı. Yapılan açıklamalarda kaba inşaatın Büyükşehir tarafından yürütüldüğü, kalan işler ve iç düzenlemelerin İlçe Müftülüğü ile diğer kurumların iş birliğinde tamamlanacağı belirtildi.

Başkan Kavuş, aynı bölgede planlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü projesini de hatırlatarak hedefin kamu hizmetlerini bir arada toplayarak erişimi kolaylaştırmak olduğunu söyledi ve projeye katkı sunan kurumlara teşekkür etti. İl Müftüsü Celal Büyük ise yeni binanın din hizmetlerinin planlandığı ve uygulandığı modern bir merkez olacağı temennisinde bulundu.

MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, KONYA İL MÜFTÜSÜ CELAL BÜYÜK, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

MERAM BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KAVUŞ, KONYA İL MÜFTÜSÜ CELAL BÜYÜK, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ ERCAN USLU, GENEL SEKRETER YARDIMCISI FURKAN KUŞDEMİR, YAPI KONTROL DAİRE BAŞKANI FATİH BOZOBALI VE MERAM İLÇE MÜFTÜSÜ CAHİT KÜÇÜKYILDIZ KABA İNŞAAT YAPIMINI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜSTLENDİĞİ MERAM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YENİ BİNASI İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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