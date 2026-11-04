Merdiven altı botoksun gölgelediği sağlık riski: uzman uyarısı

Uzman uyarısı ve denetim sonuçları:

Acıbadem Adana Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, son dönemde artan merdiven altı botoks uygulamalarına dikkat çekti. Yapılan denetimlerde bazı illegal merkezlerde binlerce sahte botoks malzemesi ele geçirildiğini, buna karşın yanlış kişiler tarafından yapılan girişimler nedeniyle çok sayıda kişinin sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kaldığını belirtti. Dönmez, bu uygulamaların temelinde ürün güvenilirliği, uygun saklama koşulları ve uygulayıcının yetkinliğinin eksikliğinin yattığını vurguladı.

Belirtiler ve olası sonuçlar:

Dr. Dönmez, sahte ya da uygun şartlarda saklanmamış ürünlerin toksin içeriği ve konsantrasyonunun tutarsız olabileceğini söyledi. Merdiven altı uygulamalar sonrasında hastalarda bulanık görme, çift görme, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler görülebildiğini aktardı. Toksinin solunum kaslarını etkilemesi halinde ise solunum sıkıntısı gelişebildiğini, ağır vakalarda yoğun bakım tedavisi gerekebildiğini ve nadiren ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti. Bu tabloların erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığını ve belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Güvenli uygulama için dikkat edilmesi gerekenler:

Dönmez, botoks uygulamalarında önceliğin Sağlık Bakanlığı onaylı ve ruhsatlı ürünler olması gerektiğini söyledi. Ürünlerin uygun taşıma ve saklama koşullarında tutulmasının, uygulamanın ise botoks konusunda eğitim almış ve yetkin hekimler tarafından doğru teknik ve dozda yapılmasının altını çizdi. Vatandaşlara yalnızca fiyat avantajına odaklanarak merdiven altı merkezleri tercih etmemeleri uyarısında bulunan Dönmez, güvenilir bir uygulama için hekim seçiminin belirleyici olduğunu belirtti.

İHA muhabirine konuşan Dr. Neslihan Dönmez'in vurguladığı gibi, merdiven altı botoks uygulamalarının yaygınlaşması hem bireysel hem de sistemik sağlık risklerini artırıyor; dolayısıyla koruyucu önlemler ve bilinçli tercih hayati önem taşıyor.

CİLDİYE UZMANI DR. NESLİHAN DÖNMEZ