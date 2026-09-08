Merdivenden indirilen buzdolabının altında kalan kişi yaralandı

Evde meydana gelen kaza

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, Merinos İlköğretim Okulu civarındaki bir ikamette buzdolabının devrilmesi sonucu yaralanma olayı yaşandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Mehmet Ünsal satın aldığı buzdolabını merdivenden indirirken dengesini kaybetti. Bu sırada buzdolabı Ünsal'ın üzerine devrilerek onun altında kalmasına neden oldu.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ünsal'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı; kazanın nedenleri ve ayrıntılarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA BUZDOLABINI MERDİVENDEN İNDİRDİĞİ SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN KİŞİ, DOLABIN ALTINDA KALARAK YARALANDI.