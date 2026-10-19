Muhtarların talep ve öncelikleri Türkeli'de ele alındı

Türkeli'de muhtarlar günü buluşması:

Sinop Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen yemekte, ilçede görev yapan muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir araya geldi. Toplantı, hem günün anlam ve önemine vurgu yaptı hem de mahalle ve köy meselelerinin doğrudan gündeme taşınmasına olanak sağladı.

Programa katılan isimler:

Programa Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir ile birlikte AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Demircan ve MHP İl Genel Meclisi Üyesi Asım Can katıldı. Katılımcılar, muhtarlarla sohbet ederek ilçenin yerel düzeydeki ihtiyaç ve önceliklerini değerlendirdi.

Muhtarların rolüne vurgu ve taleplerin dinlenmesi:

Kaymakam Cezmi Kandemir, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarların üstlendiği öneme dikkat çekti ve muhtarların talep ile önerilerini dinledi. Kandemir, vatandaşlarla kamu kurumları arasında köprü görevi üstlenen tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.

TÜRKELİ’DE MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TÜRKELİ MUHTARLAR DERNEĞİ TARAFINDAN YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMA TÜRKELİ KAYMAKAMI CEZMİ KANDEMİR VE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ KATILDI.