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Merinos kavşağında güvenlik endişesi: iki otomobil çarpıştı

Merinos Kavşağı'nda Mithat Y. (02 ADJ 402) ile Mustafa Y. (13 AD 615) plakalı otomobiller çarpıştı; yaralanma yok, araçlarda hasar oluştu, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Merinos kavşağında güvenlik endişesi: iki otomobil çarpıştı

Merinos kavşağında güvenlik endişesi: iki otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sık sık kazaların yaşandığı Merinos Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Mithat Y. yönetimindeki 02 ADJ 402 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 13 AD 615 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezindeki Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; olay yerinde bulunan araçlarda gözle görülür hasarlar oluştu.

tepkiler ve soruşturma:

Kazanın yaşandığı Merinos Kavşağı'nda benzer olayların sık tekrarlanması, bölgeden gelen tepkilere neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda ve çevrede inceleme yaptı; incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemelerine devam ediyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SIK SIK TRAFİK KAZALARIYLA GÜNDEME GELEN MERİNOS KAVŞAĞI’NDA İKİ...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE SIK SIK TRAFİK KAZALARIYLA GÜNDEME GELEN MERİNOS KAVŞAĞI’NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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