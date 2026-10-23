Merkezefendi sokaklarında baja rüzgârı kortej geçişiyle hayat buldu

Merkezefendi’de kortejle başlayan offroad hazırlığı

Merkezefendi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye Baja Şampiyonası 5. ayak yarışı için kortej geçişi düzenlendi. Etkinlik, 23-25 Ekim tarihlerindeki yarış öncesi kent merkezinde renkli görüntüler oluşturdu ve pilotlar Denizli sokaklarında tur atarak vatandaşları selamladı.

Kortej ve katılımcılar:

Kortejin startını Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bartal verdi; araçlar, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden uğurlanarak Çakmak Mahallesi’nde bulunan Merkezefendi OffRoad Pistine taşındı. Kortejde yer alan OffRoad pilotları ve ekipleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yarışa ilişkin olarak, Yarışın heyecanını yaşamak isteyen tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum ifadesini kullandı.

Program ve izleyici bilgileri:

Yarış takvimi seyircili ve seyircisiz etaplar içeriyor. 23 Ekim Cuma günü saat 16.30'da Protolog Etabı (sıralama yarışları) seyircili olarak Merkezefendi Belediyesi Off-Road pistinde gerçekleştirilecek. 24 Ekim Cumartesi saat 10.00'da başlayacak Merkezefendi Etabı seyircisiz koşulacak; sporcular 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek. 25 Ekim Pazar saat 12.30'da düzenlenecek Seyirci Etabı'nda yarışmacılar 6 kilometrelik alanda yarışarak pistteki seyircileri heyecanlandıracak. Aynı gün saat 17.30'da ise ödül töreni Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Seyir açısından Merkezefendi Off-Road Pistinin Türkiye’nin en iyi pistlerinden biri olduğu belirtiliyor; pist, seyircilerin araçları yukarıdan kuş bakışı izleyebilmesine imkan sağlıyor ve organizasyon boyunca izleyicilere geniş bir bakış açısı sunacak.

23-25 EKİM TARİHLERİNDE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞI TÜRKİYE BAJA ŞAMPİYONASI 5. AYAK YARIŞI İÇİN KORTEJ GEÇİŞİ DÜZENLENDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "YARIŞIN HEYECANINI YAŞAMAK İSTEYEN TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM" DEDİ.