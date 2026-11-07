Erzurum'da Lala Paşa civarında Kuytulcuların yürüyüş girişimine polis müdahalesi

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Dumlu Cezaevi'ndeki tutukluluğunu protesto etmek amacıyla hareket üyeleri Erzurum'da toplandı. Grup, Lala Paşa Camii çevresinde toplanıp pankart açtıktan sonra izinsiz yürüyüşe geçmek istedi. Sahada hazır bulunan ekipler, yürüyüşün yasal izinleri bulunmadığını belirterek dağılım çağrısında bulundu.

Emniyetin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden gruptakiler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında göstericilerin polise direndiği, bu nedenle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

güvenlik önlemleri ve gözaltılar:

Olay yerine sevk edilen ekiplerin geniş güvenlik tedbirleri aldığı, gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yetkililer, hukuki altyapı bulunmayan gösteri ve yürüyüş girişimlerine müdahale edileceğini vurguladı.

Olayla ilgili olarak resmi açıklamanın emniyet birimlerince yapılacağı, gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasının ardından durumun netleşeceği belirtildi. Kent merkezindeki güvenlik uygulamalarının bir süre devam edeceği aktarıldı.

ERZURUM’DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİ YAPMAK İSTEYEN FURKAN HAREKETİ ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ. ÇIKAN ARBEDEDE ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI.