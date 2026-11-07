Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Erzurum'da Lala Paşa civarında Kuytulcuların yürüyüş girişimine polis müdahalesi

Erzurum'da Alparslan Kuytul'un Dumlu Cezaevi'ndeki tutukluluğunu protesto eden Kuytulcuların izinsiz yürüyüş girişimine polis müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:56

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 18:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da Lala Paşa civarında Kuytulcuların yürüyüş girişimine polis müdahalesi

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Dumlu Cezaevi'ndeki tutukluluğunu protesto etmek amacıyla hareket üyeleri Erzurum'da toplandı. Grup, Lala Paşa Camii çevresinde toplanıp pankart açtıktan sonra izinsiz yürüyüşe geçmek istedi. Sahada hazır bulunan ekipler, yürüyüşün yasal izinleri bulunmadığını belirterek dağılım çağrısında bulundu.

Emniyetin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden gruptakiler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında göstericilerin polise direndiği, bu nedenle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

güvenlik önlemleri ve gözaltılar:

Olay yerine sevk edilen ekiplerin geniş güvenlik tedbirleri aldığı, gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Yetkililer, hukuki altyapı bulunmayan gösteri ve yürüyüş girişimlerine müdahale edileceğini vurguladı.

Olayla ilgili olarak resmi açıklamanın emniyet birimlerince yapılacağı, gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasının ardından durumun netleşeceği belirtildi. Kent merkezindeki güvenlik uygulamalarının bir süre devam edeceği aktarıldı.

ERZURUM’DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİ YAPMAK İSTEYEN FURKAN HAREKETİ ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALE...

ERZURUM’DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ VE GÖSTERİ YAPMAK İSTEYEN FURKAN HAREKETİ ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ. ÇIKAN ARBEDEDE ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de Bilgin Sokak'ta bisiklet kazası: çocuk hastaneye kaldırıldı
images

Merkezefendi soruşturmasında danışman Gökhan Sarıkaya yeniden tutuklandı
images

Tavas'ta Pınarlık Mahallesi'nde çıkan yangın yalnız bir yaşamı sonlandırdı
images

Alaplı'da kazan montajında üç işçi basınçlı su ve buharla yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darende'nin izinde: Osman Hulusi Efendi'ye adanmış iki ciltlik çalışma tanıtıldı

Hikmet Karaman: skor bizim için son derece sevindirici

Savaş sonrası Türkiye için enerji ve lojistik önceliği

Erzurum'da yükselen isim: İbrahim Küçükoğlu listelerde öne çıktı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı