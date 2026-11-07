Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Tavas'ta Pınarlık Mahallesi'nde çıkan yangın yalnız bir yaşamı sonlandırdı

Tavas'ta Pınarlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Salih Çamaklıoğlu'nun evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 19:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavas'ta Pınarlık Mahallesi'nde çıkan yangın yalnız bir yaşamı sonlandırdı

olayın ayrıntıları:

Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Salih Çamaklıoğlu (62)'nun evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların alevleri fark etmesiyle bölgeye ihbar yapıldı ve olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

Yangın kısa sürede evi sararken, yapılan ilk inceleme ve müdahaleler sonrası Çamaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu'na götürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi; itfaiyenin müdahalesine karşın yangın kısa sürede evi etkisi altına aldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor ve yangının çıkış nedeni resmi incelemelerle belirlenecek.

Yetkililer, çevredeki vatandaşların ihbarı ve müdahale sürecine dikkat çekerek, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilecek bulgularla olayın nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

DENİZLİ&#039;DE YAŞLI ADAMIN YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE EVİN TAMAMINI SARAN...

DENİZLİ'DE YAŞLI ADAMIN YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE EVİN TAMAMINI SARAN YANGINDA YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de Bilgin Sokak'ta bisiklet kazası: çocuk hastaneye kaldırıldı
images

Merkezefendi soruşturmasında danışman Gökhan Sarıkaya yeniden tutuklandı
images

Alaplı'da kazan montajında üç işçi basınçlı su ve buharla yaralandı
images

Erzurum'da Lala Paşa civarında Kuytulcuların yürüyüş girişimine polis müdahalesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darende'nin izinde: Osman Hulusi Efendi'ye adanmış iki ciltlik çalışma tanıtıldı

Hikmet Karaman: skor bizim için son derece sevindirici

Savaş sonrası Türkiye için enerji ve lojistik önceliği

Erzurum'da yükselen isim: İbrahim Küçükoğlu listelerde öne çıktı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı