Tavas'ta Pınarlık Mahallesi'nde çıkan yangın yalnız bir yaşamı sonlandırdı

olayın ayrıntıları:

Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Salih Çamaklıoğlu (62)'nun evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların alevleri fark etmesiyle bölgeye ihbar yapıldı ve olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

Yangın kısa sürede evi sararken, yapılan ilk inceleme ve müdahaleler sonrası Çamaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu'na götürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi; itfaiyenin müdahalesine karşın yangın kısa sürede evi etkisi altına aldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor ve yangının çıkış nedeni resmi incelemelerle belirlenecek.

Yetkililer, çevredeki vatandaşların ihbarı ve müdahale sürecine dikkat çekerek, incelemelerin tamamlanmasının ardından elde edilecek bulgularla olayın nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

DENİZLİ'DE YAŞLI ADAMIN YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI. KISA SÜREDE EVİN TAMAMINI SARAN YANGINDA YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ.