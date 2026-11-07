Alaplı'da kazan montajında üç işçi basınçlı su ve buharla yaralandı

Kaza detayları:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, yeni alınan kazanın kurulumu sırasında iş kazası meydana geldi. Kazanın montajı için il dışından gelen firma teknisyenleri M.B. ve K.A. ile fabrika çalışanı U.Y., basınçlı sıcak su ve buhara maruz kaldı.

ilk müdahale ve hastaneye kaldırılma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yaralıların sağlık durumları:

Yaralılardan firma teknisyenleri M.B. ve K.A. için yapılan değerlendirmede hayati tehlike bulunmadığı; ancak yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde olduğu belirtilerek ileri tedavi amacıyla Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi.

son durum:

Hafif yaralanan fabrika çalışanı U.Y. ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE BİR FABRİKADA YENİ ALINAN KAZANIN KURULUMU SIRASINDA BASINÇLI SICAK SU VE BUHARA MARUZ KALAN 3 KİŞİ YARALANDI. YARALILARDAN 2’Sİ İLERİ TEDAVİ İÇİN ANKARA’YA SEVK EDİLDİ