KBÜ ve Uluslararası Genç Derneği gençlik çalışmaları için ortaklaşa yol haritası belirledi

KBÜ rektörlüğünde protokol töreni gerçekleşti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Uluslararası Genç Derneği arasında, akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü KBÜ Rektörlüğü'nde imzalandı. Protokol, üniversite adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ve dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Uyar tarafından imza altına alındı.

Törende ayrıca Uluslararası Genç Derneği Kurucu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, dernek genel merkez heyeti, KBÜ Genç Gönüllüler Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş ve Kulüp Başkanı Serranur Özdemir yer aldı.

protokolün amaçları:

Taraflar, protokol ile KBÜ'nün akademik birikimi ve bilimsel araştırma kapasitesinin, Uluslararası Genç Derneği'nin gençlik ağı, gönüllülük altyapısı ve uluslararası tecrübesiyle eşleştirilmesini amaçlıyor. İş birliği kapsamında gençlerin akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımının artırılması ve sivil toplum ile üniversite arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi öne çıkan hedefler arasında sayıldı.

planlanan faaliyetler:

Protokolde öne çıkan uygulamalar arasında Sosyalfest başta olmak üzere bilimsel organizasyonlar, fikir maratonları ve sosyal inovasyon çalışmaları bulunuyor. Ayrıca gençlik hareketlilikleri, gönüllülük faaliyetleri ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.

İmzalanan protokolün, tarafların kaynak ve deneyimlerini bir araya getirerek gençlere yönelik proje ve etkinliklerin kapsamını genişletmesi ve ulusal ile uluslararası alanda ortak faaliyetlerin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE ULUSLARARASI GENÇ DERNEĞİ ARASINDA AKADEMİK, BİLİMSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE GENÇLİK ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.