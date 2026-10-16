KBÜ'de öğrenciler iş sağlığı ve laboratuvar güvenliği eğitiminde uygulamalı bilgi edindi

KBÜ'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Karabük Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programı, iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı amaçladı. Program, özellikle laboratuvar çalışmalarında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesine vurgu yaptı ve öğrencilerin güvenli çalışma alışkanlığı kazanmasına odaklandı.

Eğitimler Hamit Çepni Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve KBÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Yüksek Mühendis Muhammed Furkan Altunpak, Koordinatör Yardımcısı Oğuzhan Aydın ile İş Güvenliği Uzmanı Seda Ada tarafından verildi. Sunumlarda hem yasal çerçeve hem de uygulamalı önlemler ele alındı.

Eğitimin kapsamı:

Programda çalışma mevzuatı ile çalışanların yasal hak ve sorumlulukları açıklandı. İş yeri temizliği ve düzeni, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçlarıyla birlikte meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma yöntemleri anlatıldı. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri üzerinde durularak bu alanlarda alınabilecek önlemler paylaşıldı.

Ayrıca kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler değerlendirildi; elle kaldırma ve taşıma teknikleri, yangın ve patlama tehlikeleri, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı ile elektrik kaynaklı riskler ele alındı. Ekranlı araçlarla çalışma koşullarının yaratabileceği sağlık etkilerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılarla paylaşıldı.

Uygulamalı önlemler ve öğrenci kazanımları:

Eğitimde güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, tahliye ve kurtarma uygulamaları ile ilk yardımın temel ilkeleri uygulamalı olarak işlendi. Katılımcıların çalışma ortamlarındaki riskleri tanıması, uygun koruyucu ekipman kullanımı ve acil durumlara hazırlıklı olma becerileri hedeflendi. Laboratuvar öncesi kuralların bilinmesi ve uygulanması özellikle vurgulandı.

Program, öğrencilerin hem teorik bilgi edinmesini hem de güvenli çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamaya yönelik düzenli eğitimlerin önemini ortaya koydu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ), MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.