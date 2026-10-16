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Berabere kaldı: Çorum FK ile Çaykur Rizespor 1-1

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Çorum FK ile Çaykur Rizespor ilk yarıyı 1-1 tamamladı; Laçi ve Cengiz Ünder'in golleri skoru belirledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 21:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Berabere kaldı: Çorum FK ile Çaykur Rizespor 1-1

Berabere kaldı: Çorum FK ile Çaykur Rizespor 1-1

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında ev sahibi Çorum FK ile Çaykur Rizespor ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Mücadelede her iki takım da pozisyon üretirken, goller karşılıklı geldi ve tempolu bir ilk 45 dakika izlendi.

maçın önemli anları:

3. dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat Pala çaprazdan katkı vererek içeri girdi; vuruşu direkten döndü ve erken bir şans kaçtı. Dakikalar ilerledikçe tempo yükseldi ve 32. dakikada Ali Sowe'un içeri çevirdiği topu iyi değerlendiren Qazim Laçi fileleri sarstı: 0-1.

Ev sahibi Çorum FK, geriden gelip ataklarını sıklaştırdı ve 38. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Cengiz Ünder köşeyi hedefleyen bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

stat, hakem ve kadrolar:

Stat: Çorum Şehir. Hakemler: Davut Dakul Çelik, Murat Temel, Ogün Kamacı.

Çorum FK ilk 11'i: Marcos Felipe, Çaplar Söyüncü, Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Smolcic, Gökhan Sazdağı, Diomande, Andrei Borza (Arda Şengül dk. 26), Cengiz Ünder, Jesus Ramirez, Alexandros Kyziridis. Yedekler arasında Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko ve diğer isimler yer aldı. Teknik sorumlu: Hüseyin Çayır.

Çaykur Rizespor ilk 11'i: Yahia Fofana, Mithat Pala, Zekaria Ariss, Taylan Antalyalı, Siaka Bakayoko, Modibo Sagnan, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Ali Sowe, Qazim Laçi, Velantin Mihaila. Yedeklerde Efe Doğan, Zafer Görgen, Dal Varesanovic ve diğerleri bulunuyor. Teknik direktör: Recep Uçar.

Goller: Qazim Laçi (dk. 32) (Çaykur Rizespor), Cengiz Ünder (dk. 38) (Çorum FK). Sarı kartlar: Berat Özdemir (Çorum FK), Zekaria Ariss (Çaykur Rizespor).

İlk yarıda takımlar tempo ve fırsat bakımından dengeli bir görüntü sergiledi; ikinci yarıda stratejiler ve değişiklikler sonucu belirleyici olabilir.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR’U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR’U KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1'LİK BERABERLİKLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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