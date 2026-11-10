Dolar 50,2294 +0,02%
Euro 56,0715 -0,43%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.522,79 -1,83%
EUR/USD 1,1168 -0,45%
Brent Petrol 91,99 -0,63%
--°

Mersin'de 10 kasım akşamı iş merkezinde ışıklarla Atatürk anması

Mersin Yenişehir'de bir iş merkezinin cephesi, 10 Kasım anısına LED ışıklarla Atatürk portresi ve Türk bayraklarıyla aydınlatılarak dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 22:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Mersin'de 10 kasım akşamı iş merkezinde ışıklarla Atatürk anması

Yenişehir'de LED ile akşam anması

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde kentte dikkat çeken bir görsel uygulama gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesindeki bir iş merkezinin dış cephesi, akşam saatlerinde yapılan özel ışıklandırma ile anma programına katılanlara farklı bir görsel deneyim sundu.

ışıklandırmanın detayı:

Binanın cephesine yerleştirilen LED projeksiyonlarla Atatürk portresi ile Türk bayrakları yansıtıldı. Kırmızı ve beyaz tonların hakim olduğu ışıklar, karanlıkta öne çıkan bir siluet oluşturarak yapıyı kent dokusunun içinde öne çıkardı.

görünürlük ve kayıtlar:

Işıklandırma çalışması kent merkezinin farklı noktalarından görülebildi ve etkinlik, havadan dron çekimleriyle görüntülendi. Ortaya çıkan kareler sosyal medyada ve yerel mecralarda paylaşılarak anma gününün etkisini uzattı.

10 Kasım anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu tür görsel uygulamalar, geleneksel törenlerin yanında modern teknolojinin kullanıldığı alternatif anma biçimleri olarak öne çıkıyor. Mersin'deki çalışma, hem estetik hem de sembolik açıdan günün anlamına vurgu yaptı.

Mersin&#039;de 10 Kasım&#039;a özel görsel şölen

Mersin'de 10 Kasım'a özel görsel şölen

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de iş merkezinin cephesi 10 kasım için Atatürk portresiyle aydınlandı
images

Ameliyathanede yetkisiz katılım iddiası iki kurum arasında çelişki yarattı
images

Habaş'taki patlamanın kayıpları: İlker Sığırtmacıoğlu ve Hüsnü Ersoy uğurlandı
images

Erken ebeveynliğe hazırlık: Gebe Okulu mezunlarına sertifika

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İdris Alan'dan Elazığspor'a 1 milyon lira prim güvencesi

Arsuz'da Tofaş otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Dara'da ATV faaliyetleri gerilime yol açtı, muhtar adliyeye başvurdu

Trabzonspor'da başantrenör değişikliği: Selçuk Ernak görevden ayrıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu