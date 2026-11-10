Mersin'de 10 kasım akşamı iş merkezinde ışıklarla Atatürk anması

Yenişehir'de LED ile akşam anması

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde kentte dikkat çeken bir görsel uygulama gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesindeki bir iş merkezinin dış cephesi, akşam saatlerinde yapılan özel ışıklandırma ile anma programına katılanlara farklı bir görsel deneyim sundu.

ışıklandırmanın detayı:

Binanın cephesine yerleştirilen LED projeksiyonlarla Atatürk portresi ile Türk bayrakları yansıtıldı. Kırmızı ve beyaz tonların hakim olduğu ışıklar, karanlıkta öne çıkan bir siluet oluşturarak yapıyı kent dokusunun içinde öne çıkardı.

görünürlük ve kayıtlar:

Işıklandırma çalışması kent merkezinin farklı noktalarından görülebildi ve etkinlik, havadan dron çekimleriyle görüntülendi. Ortaya çıkan kareler sosyal medyada ve yerel mecralarda paylaşılarak anma gününün etkisini uzattı.

10 Kasım anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu tür görsel uygulamalar, geleneksel törenlerin yanında modern teknolojinin kullanıldığı alternatif anma biçimleri olarak öne çıkıyor. Mersin'deki çalışma, hem estetik hem de sembolik açıdan günün anlamına vurgu yaptı.

Mersin'de 10 Kasım'a özel görsel şölen