Mersin'de iş merkezinin cephesi 10 kasım için Atatürk portresiyle aydınlandı

Mersin'de iş merkezi cephesi 10 Kasım'da aydınlatıldı

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde Yenişehir ilçesindeki bir iş merkezinin dış cephesi özel ışıklandırmayla anıldı. Binanın cephesine yerleştirilen LED projeksiyonlarla Atatürk'ün portresi ile Türk bayrakları yansıtıldı.

ışıklandırmanın görünümü:

Gece karanlığında kırmızı ve beyazın hâkim olduğu ışık oyunları, cephenin tamamını kaplayacak şekilde tasarlandı. LED ışıklarla oluşturulan portre ve bayrak motifleri, kent siluetinde öne çıkarak farklı noktalardan rahatlıkla görüldü. Oluşan görüntülerin şehir manzarasındaki etkisi, gece çekilen görüntülerle vurgulandı.

dronla kaydedilen anlar ve farkındalık:

Ortaya çıkan kompozisyon, dronla havadan görüntülendi ve kırmızı-beyaz renk düzeniyle dikkat çekti. Bu görsel anma, 10 Kasım vesilesiyle kentte düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak değerlendirildi; Mersin halkı ve ziyaretçiler tarafından izlenebilen bu uygulama, anma gününe görsel bir katkı sundu.

MERSİN'DE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE BİR İŞ MERKEZİNİN DIŞ CEPHESİ, ATATÜRK'ÜN PORTRESİ VE TÜRK BAYRAKLARIYLA AYDINLATILARAK GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURULDU.