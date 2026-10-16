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Mersin'de belediye hizmetleri kararlılıkla sürecek

Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Mersin'de belediye hizmetlerinin kesintisiz süreceğini ve halkın demokratik iradesine sahip çıkılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mersin'de belediye hizmetleri kararlılıkla sürecek

Başkan vekili Genç toplantıyı yönetti:

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi, Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlara havale edilen 27 ve birimlerden gelen 1 olmak üzere toplam 28 madde görüşüldü.

Genç, görevinin yalnızca idari işleyişi sürdürmek olmadığını; aynı zamanda Mersin halkının demokratik iradesine, kentin geleceğine ve ortak emekle şekillenen yönetim anlayışına sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Toplantı gündemindeki maddelerin oylanmasıyla birleşim sona erdi.

Halkın iradesine vurgu:

Konuşmasında 2024 yerel seçimlerine atıf yapan Genç, Mersin halkının Vahap Seçer’i yüzde 60 oyla seçmesinin kentte hangi yönetim yaklaşımının beklendiğini gösterdiğini belirtti. Bu çerçevede görevini, halkın iradesine saygı göstererek ve kamu yararını gözeterek yerine getireceğini ifade etti.

Ayrıca bir kadın olarak başkan vekilliğini üstlenmenin yerel yönetimlerde kadın temsili açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Genç, bu göreve duyulan güven için Vahap Seçer’e teşekkür etti.

Kurumsal süreklilik ve hukuka bağlılık:

Genç, belediyenin güçlü kurumsal yapısı, hizmet kapasitesi ve vatandaşlarla kurulan güven ilişkisinin ortak emeğin sonucu olduğunu söyledi. Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm görev ve sorumluluklarını deneyimli kadrolarıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Hukukun üstünlüğüne, masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına bağlılıklarını yineleyen Genç, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını ve süreçten etkilenen çalışma arkadaşlarıyla dayanışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Genç, belediyenin Vahap Seçer’in vizyonu doğrultusunda sürdürülen yenilikçi, kalkınmacı ve sosyal belediyecilik anlayışını yatırım ve projelerle kesintiye uğratmayacaklarını belirtti. Toplantı, gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 2026 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 2026 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ BAŞKANLIĞINDA KONGRE VE SERGİ SARAYI ÇOK AMAÇLI SALONDA YAPILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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