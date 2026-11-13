Mersin'de beş günde 19 operasyonda uyuşturucu ağı çökertildi

Mersin'de beş günde yürütülen çalışmalar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri son 5 gün içinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttü. Polis, il merkezinde gerçekleştirdiği 19 ayrı çalışma sonucu çok sayıda şüpheliyi yakalayarak soruşturmayı derinleştirdi.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile delil niteliğinde eşya ele geçirildi. Aramalar sonucunda 544 adet sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 108 gram bonzai, 103 adet uyuşturucu hap, 43 gram kokain ile çeşitli miktarlarda bonzai ham maddesi, eroin ve kenevir bulundu. Ayrıca 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 695 TL para ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 17 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü, elde edilen delillerin değerlendirilmeye devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN ÜSTLERİ İLE ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMADA 544 ADET SENTETİK ECZA HAPI, 115 GRAM ESRAR, 108 GRAM BONZAİ, 103 ADET UYUŞTURUCU HAP, 43 GRAM KOKAİN İLE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA BONZAİ HAM MADDESİ, EROİN, KENEVİR İLE 1 ADET HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. ŞÜPHELİLERİN SUÇTAN ELDE ETTİĞİ 60 BİN 695 TL'YE DE EL KONULDU.