Mersin'de çocuklar sağlık elçisi olarak aileleri ve mahallelerini bilinçlendiriyor

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilen Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek temalı farkındalık programı, Halk Sağlığı Haftası kapsamında çocuklara erken yaşta sağlık bilinci kazandırmayı hedefledi. Etkinlik, Toroslar Çocuk Kampüsü ile Halkkent Çocuk Atölyesi'nde çocuklar ve velilerinin katılımıyla düzenlendi.

Programda psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, diş hekimi ve ebe gibi farklı branşlardan sağlık profesyonellerinin yanı sıra Kızılay ve UMKE ekipleri de yer aldı. Bu çok disiplinli yapı, çocukların sağlık konularına bütüncül bir bakışla yaklaşmasını sağladı.

Özay Öztürk, etkinliğin kapsamına ilişkin olarak, 'Oyun ve uygulamalarla desteklenen çalışmalarda psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, fizyoterapist, diyetisyen, ebe, Kızılay ve UMKE ekipleri yer aldı. Böylece bedensel sağlık, ruh sağlığı, gelişim, beslenme, ağız ve diş sağlığı, hareketli yaşam, afet bilinci ve ilk yardım gibi konular farklı boyutlarıyla ele alındı' diye konuştu.

Eğitim başlıkları ve yöntemler:

Programda çocuklara ve velilere yönelik eğitimler oyun ve uygulamalarla desteklendi. Ana başlıklar arasında sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, afet bilinci ve ilk yardım yer aldı. Uygulamalı atölyelerde çocuklar temel ilk yardım müdahalelerini deneyimleyerek öğrendi; beslenme ve ağız sağlığı stantlarında ise günlük alışkanlıklara dair pratik bilgiler paylaşıldı.

Etkinliğin hedeflerinden biri, çocukların yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanan bireyler olmaktan çıkıp, öğrendiklerini aileleri ve çevreleriyle paylaşan 'sağlık elçileri' haline gelmeleriydi. Bu yaklaşım, bilgilerin mahalle düzeyinde yaygınlaşmasına ve bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Velilerin değerlendirmeleri:

Etkinliğe katılan veliler programdan memnuniyetlerini dile getirdi. İnci Cin, Toroslar Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen aktiviteler sayesinde çocuklarının sosyal hayata daha aktif katıldığını ve etkinliğin çok olumlu geçtiğini belirtti: 'Çocuklar hem nasıl sağlıklı olabileceklerini öğrendiler hem de öğrendikleri bilgi sayesinde çevrelerine faydalı olabilecek konuma geldiler.'

Kübra Tezcan diş eğitimi, psikoloji ve beslenme oturumlarının farkındalık yarattığını, Sevda Sulhan ise benzer bilgilendirmelerin mahallelerde de yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Etkinliğe 3,5 yaşındaki kızıyla katılan Merve Ertuğrul de programın özellikle veliler açısından yol gösterici olduğunu, uzmanların çocukların gelişimine dair yönlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Program yetkilileri ve katılımcılar, bu tür çok yönlü sağlık eğitimlerinin hem çocukların bireysel gelişimine hem de toplum sağlık bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacağı görüşünde. Özay Öztürk etkinliğin önemini özetleyerek, 'Bugünün sağlıklı çocuğu, yarının sağlıklı bireyidir' dedi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PAYDAŞLIĞINDA, HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK’ TEMALI FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLARA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRILMASI AMACIYLA EĞİTİM VERİLDİ.