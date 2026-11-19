Haliliye'de gençlere bilgisayar eğitimi

Haliliye Belediyesi, gençlerin teknoloji okuryazarlığını ve mesleki yeterliklerini artırmak amacıyla Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kursunu sürdürüyor. Program, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Eğitim içeriği ve süre:

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde bilgisayarın temel kullanımı ve donanım özelliklerinden başlanıyor. Ders programında işletim sistemleri, ofis yazılımları, bilgisayar donanımları, internet ve e-posta yönetimi ile hızlı klavye kullanımı gibi konular yer alıyor. Eğitim toplam 163 saat sürüyor ve programın tamamı uygulamalı ve teorik bölümler içeriyor.

Katılımcılar, beş haftalık yoğun bir takvimde günlük uygulamalar ve değerlendirmeler ile mesleki becerilerini geliştiriyor; kurs, gençlerin eğitim ve iş hayatında doğrudan kullanabileceği yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor.

Sertifika, sınav ve kayıt bilgileri:

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, dönem sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Sertifikası almaya hak kazanıyor. Bu belge, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olarak edinilen bilgilerle mesleki bir yeterlilik sağlıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kayıtların devam ettiği, kursa katılmak isteyenlerin Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'ne başvurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi. Kursiyerler, sunulan eğitim imkânından memnuniyetlerini ileterek çalışmalar için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

HALİLİYE'DE GENÇLERE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ