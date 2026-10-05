Mersin’de ihaleler soruşturması: üç başkan dahil 59 şüpheli adliyede

Geçtiğimiz perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihaleler ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, ihalelere ve doğrudan temin uygulamalarına ilişkin kayıtlar, ihale süreçleri ve belgelerin incelenmesine odaklanıyor. Emniyetteki işlemler sonrası haklarında farklı iddialar yöneltilen şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği, soruşturmanın teknik ve mali boyutlarının araştırıldığı belirtildi. Haberde adı geçen Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla silahlı suç örgütü yöneticiliği kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Adliye ve güvenlik önlemleri:

Bu sabah erken saatlerde aralarında üç belediye başkanının da bulunduğu 59 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde polis tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı; sevk edilenlerin yakınları ve vatandaşların bir araya gelmesi dikkat çekti. Güvenlik önlemleri altında yürütülen sevk işlemleri ve adli süreç ile ilgili açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

POLİSİN GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRİ ALDIĞI ADLİYE ÇEVRESİNDE İSE ŞÜPHELİLERİN YAKINLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KİŞİ TOPLANDI.