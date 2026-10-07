Dolar 49,1924 +0,03%
Euro 54,9927 -0,64%
Bist 12.060,42 -2,54%
Altın Gram 6.494,09 -1,93%
EUR/USD 1,1174 -0,78%
Brent Petrol 101,82 +1,23%
--°

Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı; sentetik ecza, esrar, bonzai, silah ve mermiler ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerince, Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarına yönelik eş zamanlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan planlama doğrultusunda şafak vakti çok sayıda noktada eş zamanlı operasyon başlatıldı.

uygulama noktaları ve şüpheli dağılımı:

Çalışmada merkezde 33 kişi, ilçelerden Anamur’da 12, Tarsus’ta 60, Erdemli’de 10 ve Silifke’de 6 olmak üzere toplam 121 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanması için 174 ekip, 2 insansız hava aracı ve toplam 630 polis görev aldı.

ele geçirilenler ve soruşturmanın seyri:

Operasyon sonucunda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ile birlikte ruhsatsız, 4’ü tabanca olmak üzere 8 silah, 121 adet mermi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edilirken, diğer tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN&#039;DE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 77 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA...

MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 77 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayıplar sürüyor: KKTC açıklarında bulunan naaş sayısı 26'ya çıktı
images

Scooter kazasında yaşamını yitiren Alper için ilk duruşma görüldü
images

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı
images

Durakta bekleyen otobüse çarpma: Gümüşhane'de iki yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuna nehrinde su çekildi: Bratislava'da debi 1900'den beri en düşük seviyeye indi

Elazığspor sevgisi Bahçelievler İlkokulu'nda hayat buldu

Fethiye Mahallesi'nde gençlere dijital keşif merkezi açıldı

Erken tanı hayat kurtarıyor: meme kanserinde düzenli kontrol vurgusu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi