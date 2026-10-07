Mersin'de şafak vakti düzenlenen operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerince, Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarına yönelik eş zamanlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan planlama doğrultusunda şafak vakti çok sayıda noktada eş zamanlı operasyon başlatıldı.

uygulama noktaları ve şüpheli dağılımı:

Çalışmada merkezde 33 kişi, ilçelerden Anamur’da 12, Tarsus’ta 60, Erdemli’de 10 ve Silifke’de 6 olmak üzere toplam 121 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerin yakalanması için 174 ekip, 2 insansız hava aracı ve toplam 630 polis görev aldı.

ele geçirilenler ve soruşturmanın seyri:

Operasyon sonucunda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap ile birlikte ruhsatsız, 4’ü tabanca olmak üzere 8 silah, 121 adet mermi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edilirken, diğer tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 77 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.