Mersin'de sanal şantaj çetesi çökertildi: dört tutuklama, bir adli kontrol

Mersin'de sanal şantaj çetesi çökertildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma sonucu sahte sosyal medya hesapları üzerinden bazı kişilerin müstehcen görüntülerini kullanarak şantaj yapan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve saha çalışmalarıyla şebekenin faaliyetleri belirlendi ve Erdemli ilçesinde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

operasyon ve ele geçirilen deliller:

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 başkasına ait kimlik kartı ve 32 adet sentetik ecza ele geçirildi.

yargı süreci ve yetkililerin uyarısı:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi; nöbetçi mahkemece 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, vatandaşlara sosyal medyada tanımadıkları kişilerle özel görüntü paylaşmamaları ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

MERSİN'DE SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN ULAŞTIKLARI BAZI KİŞİLERİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ŞANTAJ YAPAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4'Ü TUTUKLANDI.