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Mersin'de seralarda saklanan kırmızı bültenli Özbek uyuşturucu baronu yakalandı

Mersin'de kırmızı bültenle aranan Özbek uyruklu uyuşturucu baronu Odil Khudayberdıev, seraların bulunduğu evde yakalanarak adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 08:27

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de seralarda saklanan kırmızı bültenli Özbek uyuşturucu baronu yakalandı

Mersin'de seralarda saklanan kırmızı bültenli Özbek uyuşturucu baronu yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, uluslararası düzeyde kırmızı bülten ile aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu şüphelisi tespit edildi. Operasyonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gerçekleştirdi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, şüphelinin uzun süredir kentte bulunduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirledi. Yapılan inceleme ve takiplerin ardından, aranan kişinin Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev olduğu tespit edildi. Polis, şüphelinin seraların olduğu bölgedeki bir eve düzenlediği baskında zanlıyı yakaladı.

yasal süreç:

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek işlemleri yapıldı. Yapılan işlem ve sorgulamaların ardından, şüpheli adliyeye sevk edildi ve yasal süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA KIRMIZI BÜLTENLE...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE NARKOTİK POLİSİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ÖZBEKİSTAN UYRUKLU UYUŞTURUCU BARONU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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