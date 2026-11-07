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Kars-Selim kavşağında alevlenen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kars-Selim kavşağında 35 BNN 130 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp kullanılamaz hale geldi; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 07:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kars-Selim kavşağında alevlenen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kars-Selim kavşağında otomobil alev aldı

Kars’ta seyir halindeki bir otomobilin aniden alev alması çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, A.E. idaresindeki 35 BNN 130 plakalı araç, Kars-Selim karayolu Kafkas Üniversitesi kavşağı yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenli bir alana çekti ve araçtan indi.

olayın gelişimi:

Olayı görenler kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yükselen yoğun dumanlar ve alevler çevrede korku yarattı; ancak sürücünün zamanında müdahalesi olası can kaybını engelledi.

müdahale ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarının ardından araçta soğutma işlemi gerçekleştirdi. Söndürme çabalarına rağmen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yetkililer, yangının nedenine ilişkin kesin bir tespitte bulunulmadan kamuoyuna bilgi verilmeyeceğini belirtti. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte olayın ayrıntıları paylaşılacak.

KARS’TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI(SERKAN ÇAĞLAR/KARS-İHA

KARS’TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI(SERKAN ÇAĞLAR/KARS-İHA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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