Mersin'de soğuklara karşı '1 ekmek 1 çorba' servisi yeniden başladı

'1 Ekmek 1 Çorba' uygulaması yeniden sahada:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen '1 Ekmek 1 Çorba' hizmeti, havaların soğumasıyla birlikte kent genelinde yeniden dağıtıma başladı. Proje, vatandaşların işe, okula ve hastaneye giderken sıcak bir başlangıç yapmasını amaçlıyor ve sabahın erken saatlerinde mobil araçlarla ikramlar gerçekleştiriliyor.

Belediyenin Aşhanesinde, gıda mühendisleri kontrolünde hazırlanan mercimek çorbası, özellikle kahvaltı yapmaya vakit bulamayanlar tarafından yoğun talep görüyor. Dağıtımlar Mersin merkezinin yanı sıra Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

dağıtım noktaları ve kapsamı:

Hizmet, sanayi siteleri, okul ve hastane çevreleri, kavşaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda uygulanıyor. Kentte toplam 80 noktada ve haftanın 6 günü sıcak çorba ikramı yapılıyor. Belediyeden verilen bilgiye göre 2019'dan bu yana projeden 3,5 milyonun üzerinde vatandaş yararlandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yürütücülüğündeki projede, sabah servisleri mobil araçlarla sağlanıyor; vatandaşlar çorba noktalarına belediyenin Teksin uygulaması ve web sitesi üzerinden de ulaşabiliyorlar.

vatandaşların geri bildirimleri:

Sosyolog Eylül Torunlar, projenin özellikle sabah saatlerinde işe ve okula yetişenleri hedeflediğini belirterek, '1 Ekmek 1 Çorba projesiyle iş yolundaki vatandaşlarımıza ve okula yetişme telaşındaki öğrencilerimize 2019 yılından bu yana haftada 6 gün sıcak çorba sunuyoruz' dedi. Torunlar ayrıca havalar serinlediğinde ikramlara ağırlık verdiklerini ve ilginin yüksek olduğunu vurguladı.

Sabahları çorba alan vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Aynur Yer, 'Bir anda geldi soğuklar ve hizmeti hemen başlattı belediyemiz. Çorba aynı evde yaptığımız anne çorbası gibi' ifadelerini kullandı. Necip Aksoy ise hizmetin her yıl devam etmesinden memnun olduklarını belirterek, 'Her sene olduğu gibi hizmet bu sene de devam etti, sürekli içiyoruz. Restoranlarda bulamadığımız çorbayı burada buluyoruz. Çok lezzetli, çok memnunuz' diye konuştu.

Vatandaş Mehmet Beydoğan, 'Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel bir nimet. Her sabah geliyoruz, içiyoruz. Böyle soğuk havalarda içimiz ısınıyor' derken, Murat Apari de çorbanın kalitesine dikkat çekerek, 'Sıcak sıcak içiyoruz. Kahvaltı yapmadan gelip içiyoruz. Çorba kaliteli, merak edenler gelip içsinler' dedi.

Belediye yetkilileri, projenin önümüzdeki dönemde de aynı düzenlilikte sürdürülmesini hedeflediklerini, dağıtım noktaları ve zamanlarına ilişkin güncel bilginin Teksin uygulaması ve belediyenin web sitesinden takip edilebileceğini belirtti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2019 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRÜLEN ‘1 EKMEK 1 ÇORBA’ HİZMETİ, HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE YENİDEN VATANDAŞLARLA BULUŞTU.