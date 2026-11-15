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Tek tuşla 51 dronluk sürüyü etkisizleştiren ASELSAN teknolojisi

ASELSAN, 51. kuruluş yıldönümünde EJDERHA HPEM sistemiyle aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde mühimmat kullanmadan etkisiz hâle getirdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tek tuşla 51 dronluk sürüyü etkisizleştiren ASELSAN teknolojisi

ASELSAN sahada EJDERHA ile yeteneklerini sergiledi

ASELSAN, 51. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği gösteride EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik (HPEM) İHA Savunma Sistemi ile dikkat çekti. Sistem, aynı anda havalanan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hâle getirerek ASELSAN'ın açıklamasına göre bir rekor denemesine imza attı.

Gösteride öne çıkan aşamalar:

Denemede ilk olarak iki farklı kablolu dron yaklaşık 1.000 metre mesafede EJDERHA tarafından devre dışı bırakıldı. Bu sonuç, geleneksel karşı tedbirlerin kablolu dronlara etki etmekte zorlandığı bir ortamda EJDERHA'nın tehdit tipinden bağımsız koruma sağlama yeteneğini ortaya koydu. İkinci aşamada ise ASELSAN’ın kuruluş yıldönümünü temsil eden 51 adet dron aynı anda havalandırıldı ve EJDERHA, çoklu tehdit senaryosu kapsamında tüm dronları eş zamanlı olarak etkisiz hâle getirdi.

Teknoloji, entegrasyon ve yetenekler:

EJDERHA, vakum elektroniği teknolojisiyle yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek dronların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Sistem; radar ile aktif tespit, elektro-optik ile hedef takibi ve hassas yönlendirme kabiliyetine sahip olup, elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor. ASELSAN, EJDERHA'nın Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi olan ÇELİKKUBBE bünyesinde mini ve mikro sınıf İHA tehditlerini tespit edip etkisiz hâle getirmek üzere geliştirildiğini belirtti.

EJDERHA HPEM Sistemi, saha denemelerinde Mini/Mikro İHA, sabit kanatlı bulut altı İHA, kablolu/kablosuz FPV dron ve içten yanmalı İHA motoru gibi farklı hedef tiplerine karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini birden fazla kez gösterdi.

ASELSAN yetkililerinin değerlendirmesi:

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol gösterimi değerlendirirken, "ASELSAN’ın EJDERHA sistemi 51 dronu bir füze atmadan, bir mühimmat kullanmadan tek tuşla düşürmeyi başaran dünyada ilk sistem oldu" ifadelerini kullandı. Akyol, sistemin saha seviyesine inmiş, seri üretime geçmiş ve ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak seviyeye ulaştığını vurguladı.

ASELSAN ayrıca değişen hava sahası tehditlerine karşı yapay zekâ destekli sensör füzyonu, çoklu efektörler ve yönlendirilmiş enerji çözümleri gibi yaklaşımlarla katmanlı koruma sağlama yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. EJDERHA, bu yaklaşımın önleyici elektronik harp alanındaki somut uygulamalarından biri olarak tanımlanıyor.

EJDERHA YÜKSEK GÜÇLÜ ELEKTROMANYETİK (HPEM) İHA SAVUNMA SİSTEMİ, AYNI ANDA HAVALANAN 51 DRONU...

EJDERHA YÜKSEK GÜÇLÜ ELEKTROMANYETİK (HPEM) İHA SAVUNMA SİSTEMİ, AYNI ANDA HAVALANAN 51 DRONU SANİYELER İÇİNDE ETKİSİZ HÂLE GETİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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