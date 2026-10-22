Karadeniz’de insansız hava araçlarıyla dört gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen üç kuru yük gemisi ve bir konteyner gemisinin Geran tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi. Bakanlık, hedef alınan gemilerin Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürdü.

Rusya'nın açıklaması:

Bakanlık duyurusunda, saldırıların İHA'larla gerçekleştirildiği ve isabet alan gemilerin askeri yük taşıdığı iddiasının bulunduğu belirtildi. Rus yetkililer, operasyonun bölgedeki deniz güvenliğine yönelik tehditleri azaltmaya yönelik olduğunu savundu.

Uluslararası raporlar ve bölgedeki kayıplar:

ABD medyası, Ekim başından bu yana Rus İHA'larının Bulgaristan ve Romanya açıklarında yedi ticari gemiye saldırdığını ve 20'den fazla denizcinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde 6 Ekim'de Togo bayraklı ALFA WATAN ve Palau bayraklı ABLE adlı kargo gemileri İHA saldırılarının hedefi olmuş, saldırı sonucunda ALFA WATAN mürettebatıyla birlikte batmıştı.

Bulgaristan açıklarında 13 Ekim'de düzenlenen başka bir İHA saldırısında Türk şirkete ait Azov Concord adlı yük gemisi batmış ve 11 denizci kaybolmuştu.

Romanya karasularında 15 Ekim'de kimyasal madde taşıyan iki tankerde yangın çıkmış; olayın ardından tankerlerden birindeki 8 mürettebatın kayıp olduğu bildirilmişti.

Moskova, saldırılara karıştığı iddialarını reddetti. Kremlin ise daha önce, Ukrayna limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan gemilerin, Ukrayna'nın Rusya'nın "gölge filosuna" yönelik saldırılarına karşılık olarak hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen üç kuru yük gemisi ile bir konteyner gemisinin vurulduğunu duyurdu.