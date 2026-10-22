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İnegöl'de dalgınlığı fırsata çeviren şüpheli raftan telefonu çaldı

İnegöl'de bir telefon satış mağazasında şüpheli, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak raftaki sıfır telefonu alıp kaçtı; hırsızlık güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnegöl'de dalgınlığı fırsata çeviren şüpheli raftan telefonu çaldı

Olayın detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir telefon satış mağazasında meydana gelen hırsızlık, iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülere göre, elini kolunu sallayarak içeri giren şüpheli, iş yeri sahibinin başka bir işle meşgul olduğu anı değerlendirip rafta sergilenen sıfır telefonu aldı ve hızla iş yerinden uzaklaştı.

hırsızlık anının kayıtları:

Güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin mağazaya gelişinden çıkışına kadar olan süreci açık şekilde gösteriyor. Kayıtlarda şüphelinin rahat tavırları ve telefonun raftan alınışı net biçimde görülüyor.

polis incelemesi ve soruşturma:

İş yeri sahibinin durumu fark etmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, mağaza kayıtlarını inceleyerek şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yürütüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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