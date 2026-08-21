Mersin'de ücretsiz destekle 396 öğrenci üniversiteye yerleşti

Mersin'de kurs merkezleri YKS başarısını artırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde YKS'ye hazırlanan öğrencilerden 396'sı tercihleriyle çeşitli üniversite bölümlerine yerleşti. Yerleştirme sonuçları arasında 16 tıp, 4 diş hekimliği, 24 mühendislik ve 27 eğitim fakültesi kazanan öğrenciler öne çıkıyor. Belediye ekipleri, yıl boyunca sundukları akademik ve sosyal desteklerle gençlerin hem sınav hem de tercih süreçlerinde yanlarında oldu.

Destek modeli ve uygulanan hizmetler:

Kurs merkezlerinde öğrencilere ücretsiz konu anlatım föyleri, yaprak testler ve deneme sınavları sağlandı. Deneme sınavlarının analizleri, belediyenin rehberlik birimi tarafından düzenli geri bildirimlerle takip edildi. Bu kapsamlı destek programı; akademik eğitimin yanı sıra rehberlik, bilgi yarışmaları, sosyal etkinlikler, veli toplantıları, piknik ve konser gibi faaliyetleri de içeriyordu. Bu çok boyutlu yaklaşımın, öğrencilerin motivasyonunu ve sınav performansını olumlu etkilediği vurgulanıyor.

Sonuçlar ve yeni dönem hazırlıkları:

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, 'Bu zorlu süreçte gençlere, yanlarında olduğumuzu hep hissettirdik' sözleriyle sürecin takım çalışmasıyla yürütüldüğünü ifade etti. Karakuş, bir yıl süren emeğin karşılığının alınmasının memnuniyet verici olduğunu, kurs merkezlerinde sadece akademik değil sosyal ve kültürel gelişime de önem verdiklerini belirtti. Öğrenciler tercihlerini belediyenin rehber öğretmenleri eşliğinde yaparken, ekipler yeni dönemin hazırlıklarını tamamladı ve derslerin 8 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Belediye yetkilileri, bu başarının gelecek yıllara da örnek olmasını hedeflediklerini kaydetti.

MERSİN’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KURS MERKEZLERİNDE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDEN 396’SI ÜNİVERSİTELERİN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİ.