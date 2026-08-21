Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2079 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Mersin'de ücretsiz destekle 396 öğrenci üniversiteye yerleşti

Mersin Büyükşehir kurs merkezlerinde YKS hazırlığı yapan 396 öğrenci üniversiteye yerleşti; 16 tıp, 4 diş, 24 mühendislik, 27 eğitim bölümü kazandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mersin'de ücretsiz destekle 396 öğrenci üniversiteye yerleşti

Mersin'de kurs merkezleri YKS başarısını artırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde YKS'ye hazırlanan öğrencilerden 396'sı tercihleriyle çeşitli üniversite bölümlerine yerleşti. Yerleştirme sonuçları arasında 16 tıp, 4 diş hekimliği, 24 mühendislik ve 27 eğitim fakültesi kazanan öğrenciler öne çıkıyor. Belediye ekipleri, yıl boyunca sundukları akademik ve sosyal desteklerle gençlerin hem sınav hem de tercih süreçlerinde yanlarında oldu.

Destek modeli ve uygulanan hizmetler:

Kurs merkezlerinde öğrencilere ücretsiz konu anlatım föyleri, yaprak testler ve deneme sınavları sağlandı. Deneme sınavlarının analizleri, belediyenin rehberlik birimi tarafından düzenli geri bildirimlerle takip edildi. Bu kapsamlı destek programı; akademik eğitimin yanı sıra rehberlik, bilgi yarışmaları, sosyal etkinlikler, veli toplantıları, piknik ve konser gibi faaliyetleri de içeriyordu. Bu çok boyutlu yaklaşımın, öğrencilerin motivasyonunu ve sınav performansını olumlu etkilediği vurgulanıyor.

Sonuçlar ve yeni dönem hazırlıkları:

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, 'Bu zorlu süreçte gençlere, yanlarında olduğumuzu hep hissettirdik' sözleriyle sürecin takım çalışmasıyla yürütüldüğünü ifade etti. Karakuş, bir yıl süren emeğin karşılığının alınmasının memnuniyet verici olduğunu, kurs merkezlerinde sadece akademik değil sosyal ve kültürel gelişime de önem verdiklerini belirtti. Öğrenciler tercihlerini belediyenin rehber öğretmenleri eşliğinde yaparken, ekipler yeni dönemin hazırlıklarını tamamladı ve derslerin 8 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Belediye yetkilileri, bu başarının gelecek yıllara da örnek olmasını hedeflediklerini kaydetti.

MERSİN’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KURS MERKEZLERİNDE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDEN...

MERSİN’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ KURS MERKEZLERİNDE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDEN 396’SI ÜNİVERSİTELERİN ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlarla el ele: Balıkesir Büyükşehir hizmet ve afet hazırlığını güçlendiriyo...
images

MCBÜ'ye rağbet arttı: tüm kontenjanlar doldu, taban puanlar yükseldi
images

BEUN yüzde 99 dolulukla 2026-2027 akademik yılına güçlü başlıyor
images

Sarıgöl’de okullarda hazırlık ve denetim çalışmaları hız kazandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sorgun'da biçerdöver düzeniyle yaklaşık 9 ton buğday çalındığı iddiası: dört gözaltı

Tokat'ta balkondan düşen 70 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Muhtarlarla el ele: Balıkesir Büyükşehir hizmet ve afet hazırlığını güçlendiriyor

Bingöl'de hırsızlık zanlısı adliyede tutuklandı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız