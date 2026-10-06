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Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üç belediye başkanı tutuklandı

Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üç belediye başkanı tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Geçtiğimiz Perşembe günü, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında il merkezindeki belediyelere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile birlikte toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk ve tutuklama talepleri:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturmada bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 60'a yükseldi. Adliyeye sevk edilenlerden, içinde belediye başkanlarının da bulunduğu 50 kişi hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldı. Dünden itibaren adliyede süren ifade işlemleri bugün sabaha kadar devam etti ve aralarında başkanların da olduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Soruşturmanın yürütülmesi ve süreç:

Soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince yürütüldü ve soruşturmanın koordinasyonunu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı sağladı. Resmi makamlarca yapılan açıklamalarda soruşturmanın kapsamı ve tutuklananların statüsüyle ilgili süreçlerin devam ettiği belirtildi; ifadeler ve adli işlemler sürüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER (SAĞDA) İLE MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SERKAN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER (SAĞDA) İLE MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SERKAN TUNCER (SOLDA) DAHA ÖNCE BİR ETKİNLİKTE BİRLİKTE BÖYLE POZ VERMİŞTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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