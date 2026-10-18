Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Mersin'den üç farklı yaklaşım: sıfır atıkta ulusal örnek oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üç sıfır atık uygulaması, Sıfır Atık Çalıştayı Mersin sonuç konferansında iyi uygulama seçildi ve teşekkür belgesi aldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mersin'den üç farklı yaklaşım: sıfır atıkta ulusal örnek oldu

Mersin projeleri ulusal düzeyde tanındı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre ve sıfır atık alanında hayata geçirdiği üç uygulamayla Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Mersin Sonuç Konferansında iyi uygulama örneği seçildi ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Projeler; kentte yürütülen sıfır atık hedefleri ve uygulama örnekleri arasında öne çıktı.

Seçilen uygulamalar:

Ödüle layık görülen çalışmalardan ilki, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde sürdürülen sıfır atık faaliyetleri oldu. İkincisi, uluslararası proje kapsamında hibe almaya hak kazanan Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz projesi; bu proje plastik atıkların yeniden değerlendirilmesini ve ham madde olarak kullanımını destekliyor. Üçüncü uygulama ise 2024 yılında başlatılan organik atıklardan kompost üretimi çalışması; amaç organik atıkları değerlendirip yeniden kullanıma kazandırmak.

Konferans ve ödül töreni:

Etkinlik, Mersin Valiliği himayesinde, Sıfır Atık Vakfı organizasyonunda ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezinde düzenlendi. Konferansta kent için belirlenen sıfır atık stratejik hedef planı ile çalıştay sonuçları paylaşıldı ve toplam 25 iyi uygulama tanıtıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros teşekkür belgelerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Bayrakdar ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetim ve Denetim Şefi Zeki Altun'a takdim etti.

Sıfır Atık Yönetim ve Denetim Şefi Zeki Altun, çalıştayın ardından kentin sıfır atık stratejik hedef planının oluşturulduğunu vurguladı ve belediyenin bu yaklaşımının üç iyi uygulamaya dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konferansta belediye, atık azaltma, yeniden değerlendirme ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını kurduğu stantlarda katılımcılara anlattı.

Bu ödüller, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent ölçeğinde yürüttüğü uygulamaların görünürlüğünü artırırken, sıfır atık politikalarının kurumlar arası paylaşılarak yaygınlaşması hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇEVRE VE SIFIR ATIK ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ 3 UYGULAMA, TÜRKİYE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇEVRE VE SIFIR ATIK ALANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ 3 UYGULAMA, TÜRKİYE SIFIR ATIK ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYLARI MERSİN SONUÇ KONFERANSINDA İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ SEÇİLEREK TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye sahilinde renkli anlar: gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti
images

Demirci'de sonbahar havadan bakınca kartpostallık manzaralar sunuyor
images

Kocaeli'de sağanakta görev yapan kriz masası çalışmalarını tamamladı
images

Abant'ta sonbahar ve kış iç içe: renklerle beyazın buluştuğu anlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Spor hizmetlerinde dijital kolaylık: Osmangazi mobilde

Burhaniye sahilinde renkli anlar: gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti

Kocaeli'de sele kapılan cipte kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İnegöl'de kız meselesi kavgası: hastanede yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı