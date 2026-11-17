COP31'de kıyı kentleri paneli

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen panelde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç kentinin iklim değişikliğiyle mücadelesini paylaştı. Panel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) koordinasyonunda Okyanuslar ve Denizler Pavilyonu'nda yapıldı; moderatörlüğünü TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız üstlendi. Panelde ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

Mersin'in kırılganlığı ve yerel strateji

Genç, Mersin'in sahip olduğu 321 kilometrelik kıyı şeridinin kent için hem çevresel hem de kamusal bir değer olduğunu vurguladı. İklim krizini yalnızca çevresel bir sorun olarak görmediklerini söyleyen Genç, yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolünün güçlendirilmesinin gerekliliğini ifade etti ve TBB ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünü olumlu bulduğunu belirtti. Genç konuşmasında, "Kıyıyı korumak, doğrudan Mersinlinin kamusal hakkını korumak anlamına da geliyor" dedi.

Altyapı ve deniz denetimlerine yönelik uygulamalar

Mersin'de yürütülen çevre yatırımlarına dair bilgi veren Genç, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) tarafından yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırıldığını anlattı. Bu uygulamanın, ani taşkınlarda kentin su altında kalmaması ve atık suların denize karışmasının engellenmesi amaçlandığını vurguladı. Deniz tarafında ise Türkiye'ye örnek bir uygulama olarak kurulan Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS)'ni öne çıkardı ve "Denizi kirleten gemiyi o anda tespit ediyor ve en ağır yaptırımı uyguluyoruz" sözleriyle denetimin etkinliğine dikkat çekti.

Genç ayrıca kıyıların halkın ortak kullanım alanı olduğu yaklaşımını tekrarladı: "Biz burada da tavrımızı halktan yana koyduk. Bugün yüz binlerce Mersinli, halk plajlarımızdan, engelsiz yaşam alanlarımızdan ve sahil parklarımızdan eşit bir şekilde yararlanıyor." Bu ifadeyle, korunmanın kentlinin kamusal hakkı olarak ele alındığını belirtti.

Yeşil Dönüşüm Ofisi ve kurumsal iş birliği gereği

İklim çalışmaları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası İklim Şeffaflığı (CDP) raporlamasında "Liderlik" seviyesinde yer aldığını aktaran Genç, belediyenin kurduğu Yeşil Dönüşüm Ofisi'nin Türkiye'de belediyeler arasında bir ilk olduğunu söyledi. Kurumsal iş birliği ve finansmana vurgu yapan Genç, "Kurduğumuz bu güçlü modeli büyütmek için, ulusal düzeyde havza bazlı kurumsal iş birliğine, uluslararası düzeyde ise belediyelere doğrudan ulaşan iklim finansmanına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Genç, yetki sınırlarına rağmen yerel yönetimlerin sorumluluk üstlendiğini, mazeret üretmek yerine siyasi ve yönetsel irade gösterdiklerini belirterek sözlerini şu şekilde özetledi: "Mersinimizin kıyılarını dirençli hale getirmek bizlerin en asli görevleri arasındadır."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE, MERSİN'İN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ANLATTI.