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Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu

Sena Kızılaslan, Keçiören Bağlumspor formasıyla Antalya'da düzenlenen 15. SKIF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda takım halinde altın madalya aldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu

Sena Kızılaslan'ın liderliğinde dünya şampiyonluğu

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor lisanslı sporcusu olarak Antalya'da düzenlenen 15. SKIF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda takım halinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

şampiyonanın büyüklüğü:

Organizasyon Antalya'da gerçekleşti; şampiyonaya 47 ülke ve yaklaşık bin 200 katılımcı geldi. Yarışmalarda toplam 796 sporcu ve 115 takım mücadele etti.

takım başarısı ve sözleri:

Kızılaslan, Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor takımının parçası olarak finalde üstün performans gösterdi ve ekip halinde şampiyonluğa ulaştı. Kızılaslan, "Antalya’da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda takım olarak altın madalyanın ve şampiyonluk kupasının sahibi olduk. Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmanın gururunu yaşadım" dedi.

Bu sonuç, hem sporcunun kariyerinde hem de kulübün uluslararası arenadaki konumunda önemli bir başarı olarak kayda geçti.

DİYARBAKIRLI MİLLİ KARETECİ SENA KIZILASLAN, ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUMSPOR ADINA MÜCADELE...

DİYARBAKIRLI MİLLİ KARETECİ SENA KIZILASLAN, ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUMSPOR ADINA MÜCADELE ETTİĞİ DÜNYA SHOTOKAN KARATE ŞAMPİYONASINDA TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE ALTIN MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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