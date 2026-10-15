Meteorolojik koşullar işe gidişi zorlaştırdı: Avcılar'da E-5 trafiği yüzde 49

Meteorolojik koşullar işe gidişi zorlaştırdı

İstanbul'da önceki gün başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle daha önce eğitime bir gün ara verilmişti.

Avcılar E-5'te trafik yoğunluğu:

Avcılar E-5 karayolu Küçükçekmece istikametinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu ölçümlerine göre yüzde 49 olarak kaydedildi.

İşe gidenlerin yaşadığı zorluklar:

Sabah işe gitmeye çalışan vatandaşlar, devam eden rüzgâr ve yağmur nedeniyle şemsiyeleriyle zor anlar yaşadı; birçok kişi yağış ve rüzgâr koşullarından etkilendi.

İSTANBUL’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU. İŞE GİDEN VATANDAŞLAR RÜZGARDA ŞEMSİYELERİYLE ZOR ANLAR YAŞADI. TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 49 OLARAK ÖLÇÜLDÜ.