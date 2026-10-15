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Kaldırımlar ortak yaşam alanıdır: Kars'ta esnaf bilgilendirildi

Kars Belediyesi, Prof. Dr. Ötüken Senger ve meclis üyeleriyle kent merkezinde esnafı kaldırımların yayalar için açık tutulması konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaldırımlar ortak yaşam alanıdır: Kars'ta esnaf bilgilendirildi

Kars merkezinde kaldırımların erişilebilirliği için adım

Kars Belediyesi, şehir içi yaya güvenliğini artırmak ve kaldırım işgallerini önlemek amacıyla kent merkezinde esnafı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya Prof. Dr. Ötüken Senger ile Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Yerinde yapılan görüşmelerde, kaldırımların ortak kullanım alanı olduğuna vurgu yapıldı.

Çalışmanın içeriği:

Toplantılarda esnafla yüz yüze görüşülerek iş yerlerinin önündeki malzeme, ürün ve eşyaların yaya geçişini engellememesi gerektiği anlatıldı. Özellikle yaşlılar, engelli bireyler, çocuklar ve bebek arabasıyla hareket eden vatandaşlar için kaldırımların serbest ve güvenli olması gerektiği öne çıkarıldı. Esnafın kent düzeninde önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtilerek kurallara uyulmasının şehir estetiği ve kamu güvenliği açısından önemi hatırlatıldı.

Beklenen etkiler ve devam eden uygulamalar:

Belediye yetkilileri, bilgilendirme faaliyetlerinin yaya ulaşımında yaşanan sorunları azaltmayı hedeflediğini, ortak kullanım alanlarına saygının artmasıyla kent içi hareketliliğin kolaylaşacağını kaydetti. Kars Belediyesi’nin daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir kent oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Çalışma, sadece kural hatırlatmasının ötesinde esnafla iletişim kurma ve ortak çözüm üretme amacı taşıyor. Belediye ekipleri, kaldırımların ticari faaliyetler nedeniyle daraltılmasının günlük yaşamı zorlaştırdığına dikkat çekerek duyarlılık çağrısında bulundu. Uygulamalar ilerledikçe, esnafın bilgilendirilmeye devam edilmesi ve gerektiğinde düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

KARS’TA KALDIRIM İŞGALLERİNE KARŞI ESNAFA BİLGİLENDİRME YAPILDI(KARS-İHA)

KARS’TA KALDIRIM İŞGALLERİNE KARŞI ESNAFA BİLGİLENDİRME YAPILDI(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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