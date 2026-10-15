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Altınkum'daki 18 bin metrekarelik vakıf arazisi 30 yıllığına halkın kullanımına açılıyor

Didim Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Altınkum'daki denize sıfır 18 bin metrekarelik araziyi 30 yıllığına kiralayarak halkın kullanımına açacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Altınkum'daki 18 bin metrekarelik vakıf arazisi 30 yıllığına halkın kullanımına açılıyor

Altınkum'daki 18 bin metrekarelik vakıf arazisi 30 yıllığına halkın kullanımına açılıyor

Didim'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait ve uzun süredir ihalesi gerçekleşmediği için atıl durumda bulunan Altınkum'daki 18 bin metrekarelik alan, Didim Belediyesi tarafından 30 yıllığına kiralandı. Belediye, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlayacağı projeyi Vakıflar Genel Müdürlüğü onayına sunduktan sonra kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

İhale süreci ve belediye açıklaması:

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ardından Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum'daki alanın kiralanması için gerçekleştirilen ihalede Didim Belediyesi'nin en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandığını ifade etti. Haberde yer alan bilgiye göre, Ankara'da düzenlenen ihaleye Didim Belediyesi ile birlikte üç firma katıldı ve ihalenin kazanılmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek onay beklenecek.

Başkan Gençay, onayın ardından projenin detaylarını paylaşacaklarını belirterek alanın halkın hizmetine sunulacağını vurguladı.

Alan, konumu ve değerlendirme planı:

Söz konusu taşınmazlar, Didim Çamlık Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde, denize sıfır konumda bulunan arsa ile kargir otelle müştemilat niteliğindeki alanlardan oluşan 4 ayrı taşınmaz niteliğinde. Belediye yönetimi, Belediye Meclisi'nden aldığı yetki kapsamında ihaleye katıldığını ve yıllardır atıl duran bu alanı Didim halkının kullanımına sunmaktan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Gençay, bölgenin Didim ve ilçe turizmi açısından önemine dikkat çekerek, "Belediyenin de arazide hissesi bulunması nedeniyle bölgeyle ilgili sürekli ihaleler düzenleniyordu. Didim Belediyesi olarak halkımızın önem verdiği bu alanı, en uygun şartlarda değerlendirmek üzere ihaleye aldık. Burası Didim, turizm ve turizmin geleceği açısından son derece kıymetli bir alan. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle planlanan değerlendirme sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi.

DİDİM’DE VAKIFLA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT OLAN VE YILLARDIR İHALESİ GERÇEKLEŞMEDİĞİ İÇİN ATIL...

DİDİM’DE VAKIFLA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT OLAN VE YILLARDIR İHALESİ GERÇEKLEŞMEDİĞİ İÇİN ATIL DURUMDA KALAN 18 BİN METREKARELİK ALAN DİDİM BELEDİYE’Sİ TARAFINDAN 30 YILLIĞINA KİRALANDI. TAMAMLANAN İHALE İLE İLGİLİ BİLGİ VEREN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, ALANI DİDİM HALKININ HİZMETİNE SUNACAKLARINI AÇIKLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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