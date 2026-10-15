Kuşadası'nda mühürlü dükkandan çıkar sağlama iddiasıyla operasyon

Operasyonun detayları:

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 9 Ocak 2025 tarihinde mühürlenen bir iş yeri üzerinden çıkar sağlandığı iddiası üzerine emniyet harekete geçti. İş yeri sahibi Mehmet Şenerin adli makamlara başvurusu sonucu olay gündeme geldi.

Şener’in beyanına göre, ilk temasta bulunduğu E.M. mührün kaldırılacağı vaadiyle iş yeri sahibinden 85 bin TL tahsil etti. Mührün hâlâ yerinde olduğunu gören Şener, daha sonra konuyu bir internet haber sitesi sahibi ve köşe yazarı olan S.T. ile görüştü. S.T.’nin belediye bağlantısı üzerinden çözüm sözü verip 200 bin lira talep ettiği iddia edildi; Şener bu tutarı ödemedi ve her iki isim hakkında şikâyette bulundu.

Gözaltılar ve adli süreç:

Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olaya bağlantılı olduğu tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda E.M., S.T., Y.S., D.S. (kadın), Ö.A. ve S.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, E.M. ile S.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi; S.T.'nin bir internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olduğu bildirildi. Diğer dört şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak savcılık ve emniyet birimlerince yürütülen soruşturma devam ediyor. Resmi işlemler ve ifadelere ilişkin ayrıntıların adli süreç ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.

KUŞADASI'NDA "MÜHÜR" OPERASYONU: 2 TUTUKLU