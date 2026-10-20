Metrelerce sürüklenen motosikletin çarpma anı kamerada

Kaza anının görüntüsü:

Karaman'ın Kırbağı Mahallesi Mara Yolu üzerinde seyir halindeyken devrilen bir motosikletin yolda sürüklenip bir otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin aniden devrildiği ve kontrolü kaybedilen aracın zeminde sürüklenerek önünde seyreden otomobile çarptığı görülüyor.

Olayın tarafları ve araç bilgileri:

Motosikleti kullanan Y.F.S. (21) idaresindeki 70 ACV 887 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, M.D. (46) yönetimindeki 42 AEK 822 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motokurye Y.F.S. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. Yetkililerce kazayla ilgili olarak gerekli tespitler yapıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri de inceleme için kayıt altına alındı.

KARAMAN’DA SEYİR HALİNDEYKEN DEVRİLEREK YOLDA SÜRÜKLENEN MOTOKURYENİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI