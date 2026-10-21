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Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları

Sıcaklık, nem ve gün ışığı değişimleri bağışıklık ve günlük yaşam alışkanlıklarını etkileyerek mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonu riskini artırabilir; basit önlemler korunmayı sağlar.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yolları

SANKO Üniversitesi'nden uyarı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın Yıldırım, mevsim geçişlerinin vücut uyumunu etkileyen sıcaklık, nem ve gün ışığı değişiklikleriyle ilişkili olduğunu belirtti. Bu dönemlerde bağışıklık sistemi ve çevresel koşullardaki değişikliklerin bir araya gelmesinin bazı solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını artırabildiğini ifade etti.

Hangi yakınmalar görülür:

Mevsim değişiklikleriyle birlikte yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı ve uyku düzensizlikleri görülebilir. Solunum sistemi yakınmaları arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük öne çıkar. Dr. Yıldırım, bu şikayetlerin her zaman mevsim geçişine bağlı olmadığını, ateş veya nefes darlığı gibi eşlik eden belirtilerin farklı hastalıkların işareti olabileceğini vurguladı.

Gün ışığındaki azalma melatonin salgısını ve biyolojik ritmi etkileyerek uyku düzeninde değişikliklere ve gün içi yorgunluğa yol açabilir. Ayrıca düşük nem solunum yollarındaki koruyucu bariyeri zayıflatabilirken, sıcaklık ve nemdeki farklılıklar bazı virüslerin çevredeki dayanıklılığını ve bulaşma özelliklerini değiştirebilmektedir.

Koruyucu önlemler ve öneriler:

Dr. Yıldırım, mevsim geçişlerinde günlük alışkanlıklara dikkat etmenin bağışıklığın desteklenmesinde önemli olduğunu söyledi. Dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivite genel sağlık için temel öneriler arasında yer alır. Beslenmede sebze ve meyvelere, yeterli protein ve tam tahıllara yer verilmesi önerilmektedir; yetişkinlerin günde 7-9 saat uyuması önem taşıyor.

Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada el hijyeni ve kapalı ortamların düzenli havalandırılması öne çıkar. Kapalı ortamlarda yakın temasın artması; yeterince havalandırılmayan mekanlar enfeksiyon yayılımını kolaylaştırabilir. Risk grubundaki kişilerin aşı önerileri konusunda hekimleriyle görüşmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler, kronik hastalığı bulunanlar ve sağlık çalışanları mevsimsel influenza aşısı hakkında hekimlerine danışmalıdır; gerekli durumlarda güncel COVID-19 aşı önerileri de değerlendirilmelidir.

Kronik hastalığı olanlar için ayrı önlem gereklidir. Dr. Yıldırım, mevsimsel değişikliklerin diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, astım ve KOAH gibi kronik hastalıkların kontrolünü etkileyebileceğini, bu kişilerin kontrollerini aksatmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan bırakmaması gerektiğini söyledi. Astım ve KOAH hastalarında özellikle sonbahar döneminde viral enfeksiyonlar ve mevsimsel alerjenlerdeki değişiklikler nedeniyle alevlenmeler görülebilir.

Belirtiler uzun sürerse veya şiddetlenirse sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Dr. Yıldırım, özellikle nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Sabah ve akşam arasındaki sıcaklık farklarına karşı katmanlı giyinmek, ani terleme ve üşümeyi önlemek; yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, düzenli uyku, el hijyeni ve mekanların havalandırılmasını sürdürmek mevsim geçişlerinin daha sağlıklı geçirilmesine katkı sağlayacaktır.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI’NDAN DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER AYDIN...

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI’NDAN DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER AYDIN YILDIRIM

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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