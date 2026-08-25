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Mevsimlik işçilere dolandırıcılık tuzaklarına karşı jandarmadan bilgilendirme

Bilecik'in Hamitabat köyünde jandarma 11 çadırda konaklayan 53 mevsimlik tarım işçisini kontrol etti; dolandırıcılıklara karşı uyarılar yapıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mevsimlik işçilere dolandırıcılık tuzaklarına karşı jandarmadan bilgilendirme

Bilecik'te jandarma denetimi:

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü'nde seralarda süren hasat döneminde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mevsimlik tarım işçilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 11 çadırda konaklayan 53 mevsimlik tarım işçisinin kimlik kontrolleri yapıldı; kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

dikkat çeken dolandırıcılık yöntemleri:

Denetim sırasında ekipler, işçilere sıkça rastlanan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Özellikle telefon dolandırıcılığı, tarım ürünlerinin alım-satımı sırasında gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığı ve sosyal yardım adıyla yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarılar yapıldı.

jandarmanın uyarıları ve yapılması gerekenler:

Jandarma, kendisini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Para, altın, IBAN veya kart şifresi talep edilmesi halinde ödeme ya da bilgi paylaşılmaması; şüpheli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, mevsimlik tarım işçilerinin bölgedeki faaliyetleri sona erene kadar kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

BİLECİK’TE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE DOLANDIRICILIK UYARISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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