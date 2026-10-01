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Mezitli soruşturmasında yeni iddia: başkanın parti ve medya kuruluşuna kurşunlatma düzenlettirdiği öne sürüldü

Operasyonlarda, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında parti il binası ve bir medya kuruluşuna silahlı saldırı düzenlendiği iddiası yer aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:20

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mezitli soruşturmasında yeni iddia: başkanın parti ve medya kuruluşuna kurşunlatma düzenlettirdiği öne sürüldü

Olayın özeti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Mersin Büyükşehir, Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü aramalarda çok sayıda adreste inceleme yapıldığı ve 59 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma doğrultusunda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bazı daire başkanlarının da gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun kapsamı ve kayda geçen zarar tutarları:

Soruşturmanın ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin olduğu, ilk tespitlere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin TLye, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon TLye ulaştığı öne sürüldü. Başsavcılık ve emniyet kaynakları, zararın boyutunun soruşturmanın merkezinde olduğunu ve incelemelerin mali kayıtlar üzerinden sürdüğünü belirtti.

Silahlı saldırı iddiası ve yürütülen soruşturma:

Soruşturma kapsamında ayrıca, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği iddiasıyla ayrı bir inceleme yapıldığı öğrenildi. Bu iddia doğrultusunda Tuncer hakkında "silahlı suç örgütü yöneticiliği" şüphesiyle işlem başlatıldığı kaydedildi.

Saldırı düzenlendiği belirtilen adresler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası ile Çağın Medya adlı bir medya kuruluşunun olduğu aktarıldı. Kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olarak daha önce bazı şüphelilerin yakalanıp tutuklandığı bilgisi de dosyada yer alıyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini, ifadelerin alınması ve delil çalışmasının sürdüğünü, hukuki sürecin sonucunda ilgili kişilere yönelik iddiaların netlik kazanacağını bildirdi. Savcılık ve emniyetin açıklamalarıyla soruşturma kapsamı zaman içinde detaylanacak.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, MEZİTLİ VE YENİŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR, MEZİTLİ VE YENİŞEHİR BELEDİYELERİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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