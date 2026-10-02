MHK başkanı da dahil yedi şüpheli adliyeye sevk edildi

MHK başkanı da adliyeye sevk edilenler arasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu yedi şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa çıkarılmak üzere adliyeye teslim edildikleri bildirildi.

şüphelilerin kimlikleri ve görevleri:

Soruşturma kapsamında adı geçen isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi K., TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Ş., TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Y., MHK üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge sorumlusu Sebahattin Ş., TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican S. ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre K. yer aldı.

soruşturmanın işleyişi ve bir sonraki adım:

Kaynaklarda yer alan bilgiye göre, şüpheliler önce emniyetteki işlemlerini tamamladı ve ardından adliyeye sevk edildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında savcılık sorgulamaları ve olası soruşturma adımları gündeme gelecek.

MHK soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi