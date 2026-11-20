Adan'dan güçlü Türkiye vurgusu

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Bakırköy Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 'Rumeli, Balkan ve Trakya Günleri' açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin gücüne ve yolsuzluklarla mücadele kararlılığına dikkat çekti.

Etkinliğe, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Saim Bıçak, milletvekilleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program öncesinde Adan, alandaki stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler:

Basın mensuplarına konuşan Adan, uluslararası gelişmelere ve Türkiye'nin küresel konumuna ilişkin görüşler aktardı. Çin'de düzenlenen bir toplantıya değinen Adan, partisi genel başkanının '250 milyon Türk'ün, 2 milyara yakın Müslüman'ın ışığı, önderi olan Türkiye'nin burada olması gerekir' yönündeki beyanına dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada bulunmasının temenni edildiğini söyledi.

Yerel siyaset ve tartışmalara da değinerek, 'Türkiye büyük ülkedir' ifadesini yineleyen Adan, şunları kaydetti: 'Türkiye büyük ülkedir, hırsızın, arsızın nefesini kesecek bir ülkedir.' Adan, bazı yolsuzluk iddialarının olabileceğini ancak bunlardan hesap soracak bir devlet ve adalet mekanizmasının bulunduğunu belirtti ve takibin sürdüğünü vurguladı: 'Bazı yolsuzluklar olabilir ama bu yolsuzluklardan hesap soracak bir devletimiz, bir adaletimiz var. Onların üzerine de doludizgin gidilmektedir.'

Bölgesel dayanışma ve tarih vurgusu:

Adan, Türkiye'nin Balkanlar, Gazze ve diğer mazlum coğrafyalarla dayanışmasını sürdürme zorunluluğuna işaret etti. Devlet Bahçeli iradesi ve Cumhurbaşkanı politikasının 'Terörsüz Türkiye' hedefini güçlendirdiğini söyleyerek, terörün tekrar gündeme gelmeyeceğini ve bu alanda yapılan kaynakların eğitim, sağlık, yollar ve köprülere kaydırıldığını belirtti.

Rumeli, Balkanlar ve Trakya'nın Türkiye için taşıdığı manevi öneme de vurgu yapan Adan, bölgenin tarihsel ve kültürel bağlarına değindi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan Üsküp, Prizren, Gümülcine ve Kırcaali'ye kadar geniş bir coğrafyanın milli hafızada özel bir yeri olduğunu ifade etti ve bu topraklara ilişkin duygularını, ecdadın fedakârlıklarını anarak anlattı.

Programın sonunda Başkanvekili Adan'a bir plaket takdim edildi.

TBMM BAŞKANVEKİLİ VE MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ CELAL ADAN (SOLDA OTURAN), MHP İL BAŞKANI VOLKAN YILMAZ (SOLDAN 2'İNCİ OTURAN) VE DİĞER KATILIMCILAR