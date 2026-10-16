Şahinbey kitap günleri'nde evlilik çağrısı: Erbaş'tan Tahmazoğlu'na yardım talebi

Şahinbey Kitap Günleri'nde gülüşmeler ve evlilik sohbeti

Şahinbey Belediyesi tarafından 10-18 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 10. Kitap Günleri Fuarı, kitapların yanı sıra renkli bir söyleşiye de sahne oldu. Etkinlikte sevenleriyle buluşan Prof. Dr. Oytun Erbaş, aile hayatı ve çocukların aile içindeki yeri üzerine konuşurken, evlilik konusunu gündeme getirince salonda kahkahalar yükseldi.

Tahmazoğlu'na evlilik çağrısı:

Bekar olduğunu belirten Erbaş, Şahinbey Belediyesi'nin yeni evlenen çiftlere ve yeni doğan çocuklara yönelik desteklerini öğrenmesinin ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile sohbeti derinleştirdi. Erbaş, "Ben evlenemiyorum ya, o çözecek bu işi artık. Çözerse Tahmazoğlu çözer" sözleriyle salona neşe kattı.

Erbaş, destekten umutlandığını esprili bir dille dile getirerek, "Biliyorsunuz fakirin ekmeği ümittir. Artık ben de 'Herhalde bu iş olacak' diyerek İstanbul'a döneceğim ve bekleyeceğim" ifadelerini kullandı. Konuşmasında evlilik ve aile meselelerini mizahi bir üslupla işlemeyi sürdürdü.

Başkanın Antepli gelin sözü ve Valinin yanıtı:

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyelerden biri olduklarını belirterek Erbaş'a destek sözü verdi. Tahmazoğlu, "Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediye olarak Şahinbey Belediyesi, bu iş bize düşer. Bir Antepli hemşerimizle evlendireceğiz. Ben kriterlerini falan öğrendim. Çok yoğun bir kriter yok" dedi.

Erbaş, kriterleri "Ahlaklı, vicdanlı olsun. Güzel olmasına gerek yok. Yaparsa Tahmazoğlu yapar" diye sıralayarak salonu güldürdü ve kendisine verilen desteği esprili bir dille yorumladı. Ayrıca "3-4 çocuk için onlara görev verildi" diyerek aile vurgusunu kuvvetlendirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sohbete katılarak Erbaş'a teşekkür etti: "Bizden birini dinledik, bizden birileri bakın nelere geliyor ve bizim için neler söylüyor. Hocamın ağzına sağlık. Kendisine vermiş olduğu değerli bilgiler için teşekkür ediyorum." Etkinlik, kitapların yanı sıra samimi diyaloglar ve kahkahalarla hafızalarda yer etti.

ŞAHİNBEY KİTAP GÜNLERİ’NDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI. BEKAR OLMASIYLA BİLİNEN PROF. DR. OYTUN ERBAŞ, EVLİLİK KONUSUNDA ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU’NDAN YARDIM İSTEYİNCE SALONDA KAHKAHALAR YÜKSELDİ.