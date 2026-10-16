Personel odaklı farkındalık: Kayseri Devlet Hastanesi'nde meme kanseri eğitimi

Kayseri Devlet Hastanesi'nde meme kanseri farkındalığı için eğitim

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kayseri Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Ballı tarafından hastane personeline yönelik bir bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesinin rolü, düzenli tarama yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Op. Dr. Mustafa Ballı, erken tanının tedavi başarısını artırdığına dikkat çekerek düzenli sağlık kontrollerinin ve yaşa uygun tarama programlarına katılımın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Katılım ve sonuçlar:

Hastane idarecilerinin de katılım sağladığı eğitim, personelin bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçladı. Oturum interaktif olarak yürütüldü; katılımcıların soruları yanıtlanarak pratik öneriler paylaşıldı ve etkinlik soru-cevap bölümü ile sonlandırıldı.

1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA, KAYSERİ DEVLET HASTANE'SİNDE GÖREV YAPAN GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. MUSTAFA BALLI TARAFINDAN HASTANE PERSONELİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.