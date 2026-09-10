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MİAD'den eğitim yolunda adım: yetim öğrencilere kırtasiye ve giyim desteği

MİAD Malatya şubesi, Yetimler Kervanı'nı ziyaret edip 2026-2027 eğitimi öncesi 795 çocuğa ayakkabı, 171 çocuğa kıyafet ve ~100 öğrenciye kırtasiye sağladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MİAD'den eğitim yolunda adım: yetim öğrencilere kırtasiye ve giyim desteği

MİAD Malatya şubesinden yetimlere eğitim desteği

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giyim desteğinde bulundu.

dağıtımın kapsamı:

Dernek Başkanı İhsan Çolak ziyarette yaptığı açıklamada, MİAD yönetimine ve hayırseverlere teşekkür ederek, "MİAD ailesinin ve hayırseverlerimizin desteği bizler için çok kıymetli. Yapılan katkılarla bugün 795 çocuğumuzun ayakkabısı, 171 çocuğumuzun okul kıyafeti ve 100'e yakın öğrencimizin de çantalarıyla birlikte tüm kırtasiye malzemeleri karşılanacak." dedi. Çolak, destek verenler arasında iş insanı Ömer Gümüştekin ve MİAD ailesine özel teşekkür etti.

MİAD'ın ziyareti ve beklentiler:

Rıdvan Budak ise Yetimler Kervanı'nın yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, yönetim kurulu üyeleri ve hayırseverlerin katkılarıyla yetim ve öksüz öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı sağladıklarını ifade etti. Budak, "Yeni eğitim-öğretim yılında gençlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyor, dernek başkanımıza ve ekibine gayretli çalışmalarından dolayı kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

İki kurumun ortak çabası, yetim ve öksüz çocukların eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmelerini hedefliyor; yapılan yardımların dağıtımı ve ihtiyaç tespiti çalışmaları sürecek.

MİAD’DAN YETİMLER KERVANI’NA EĞİTİM DESTEĞİ

MİAD’DAN YETİMLER KERVANI’NA EĞİTİM DESTEĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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